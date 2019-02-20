Son Dakika Haberleri: Bakan Varank Kahramanmaraş'ta Kestane Dağıttı

Bakan Varank Kahramanmaraş'ta Kestane Dağıttı

51 dakika önce

Bakan Varank Kahramanmaraş'ta kestane dağıttıKAHRAMANMARAŞ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi gezi ve incelemede bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta vatandaşlara kestane dağıttı.

Bakan Varank Kahramanmaraş'ta Kestane Dağıttı, System.String[]
Bakan Varank Kahramanmaraş'ta kestane dağıttı

KAHRAMANMARAŞ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi gezi ve incelemede bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta vatandaşlara kestane dağıttı.
İlk olarak Vali Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret eden Bakan Varank, burada şeref defterini imzaladı. Daha sonra yaya olarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne geçen Bakan Varank, yürüyüş esnasında esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Varank, vatandaşlardan Cumhur İttifakı için oy istedi.
Bir kestaneci ile sohbet eden Bakan Varank, Kahramanmaraşlılara kase kase kestane ikramında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:41 Kaynak: İHA

Politika
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