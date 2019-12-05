Son Dakika Haberleri: Bakan Varank, Kamaz Kamyon Fabrikası'nda incelemelerde bulundu
Son Dakika Güncel Bakan Varank, Kamaz Kamyon Fabrikası'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bakan Varank, Kamaz Kamyon Fabrikası'nda incelemelerde bulundu

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Kamaz Kamyon Fabrikası'nı gezmesi ve üretilen ürünler hakkında bilgi alması Bakan Varank'ın ticari aracın parçasını vidalaması Üretim bandında çalışan işçilerin faaliyetleri Bantta üretilen parçalar Bakan Varank'ın kamyon sürmesi TATARİSTAN - Sanayi...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Kamaz Kamyon Fabrikası'nı gezmesi ve üretilen ürünler hakkında bilgi alması

Bakan Varank'ın ticari aracın parçasını vidalaması

Üretim bandında çalışan işçilerin faaliyetleri

Bantta üretilen parçalar

Bakan Varank'ın kamyon sürmesi TATARİSTAN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti'ndeki programı kapsamında, Rusya'nın en büyük ağır ticari araç üreticisi Kamaz Kamyon Fabrikası'nda incelemelerde bulundu.

Bakan Varank, Kamaz Kamyon Fabrikası'nda incelemelerde bulundu

Tataristan Cumhuriyeti, Mustafa Varank, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:10 Kaynak: AA
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