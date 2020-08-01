Bakan Varank: Kangal köpeklerini çip teknolojisi ile koruma altına alıyoruz - Son Dakika

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Cesareti, zekası ve güçlü önsezileriyle Anadolu insanının can dostu kangal köpeklerini çip teknolojisiyle koruma altına alıyoruz" dedi.

Şöhreti Anadolu'yu aşan, Afrika, Amerika ve Avustralya kıtalarında vahşi hayvanlara karşı sürüleri koruyan kangallara çipli takip geliyor. Projeyi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Bakan Varank, videolu mesajında, "Cesareti, zekası ve güçlü önsezileriyle Anadolu insanının can dostu kangal köpeklerini çip teknolojisiyle koruma altına alıyoruz. Kalkınma ajansımızın destekleriyle kurulan bu modern tesis ile Sivas'ı dünyaya daha iyi tanıtacağız" ifadelerini kullandı.