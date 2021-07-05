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Bakan Varank, Kapıkule Sınır Kapısı'nda ana vatana gelen gurbetçileri karşıladı Açıklaması - Son Dakika

Bakan Varank, Kapıkule Sınır Kapısı'nda ana vatana gelen gurbetçileri karşıladı Açıklaması

05.07.2021 11:05

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilerle buluştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilerle buluştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Edirne'deki programının ardından hem verilen hizmetleri yerinde görmek hem de gurbetçilere "Hoş geldiniz" demek amacıyla Kapıkule Sınır Kapısı'na gitti. Bakan Varank'a Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba eşlik etti.

Vatan hasreti çeken Türklere "Hoş geldiniz" diyen ve onlarla sohbet eden Varank, gurbetçilere hediye olarak Edirne'nin saray lezzetlerinden badem ezmesi ve Kavala kurabiyesi verdi. Varank, çocuklara da TÜBİTAK'ın Bilim Çocuk dergisini hediye etti.

Bakan Varank, yurt dışından ülkeye giriş yapanların ihtiyaçlarının karşılandığı ve onlara çeşitli ikramların yapıldığı karşılama noktasındaki görevlilerle Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) standına da ziyarette bulundu. YTB'nin yeleğini giyen Bakan Varank, gurbetçileri YTB'nin sınır kapısındaki görevlileri ile birlikte karşıladı.

Erdoğan sevgisi

Bakan Varank, PTT Mobil Şubesi'nden HGS kartı almak için bekleyen bir ailenin yanına gitti. Bu sırada aile büyüğü kadın, Varank'ı karşısında görünce "Erdoğan'ı çok seviyorum." diyerek ağladı. Konya'ya gideceğini dile getiren kadın, "Menderes'e çok ettiler, Erdoğan'ı, AK Parti'yi çok seviyorum." dedi. "Çok çok dua et." diyen Varank'a yaşlı kadın, "Her dakika ediyorum. Tuttuğu altın olsun." diye karşılık verdi.

Sağlık Bakanlığının sınır kapılarına kurduğu Mobil Aşı Noktasını da ziyaret eden Varank, aşı olan bir tır sürücüsüne "Şifa olsun" dedi. Varank, sınırda 24 saat esaslı görev yapan polis, jandarma ve sağlıkçılara da kolaylıklar diledi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaretinin ardından açıklama yapan Varank, özellikle yaz aylarından itibaren sınırlarda yoğun geliş ve gidişlerin başladığını anlatarak "Sınır kapılarımızda bu manada hem vatandaşlarımızın hem de yurt dışındaki Türk vatandaşlarının ilk geldikleri yer olması hasebiyle onlara en iyi hizmeti sunabilmek için hükümetimiz büyük bir gayret gösteriyor." diye konuştu.

Türkiye'ye giriş yapanların memnun olduğunu görmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Varank, "Uzun süreler araba kullanarak buraya geliyorlar. Bundan sonra da Türkiye'nin içerisinde uzunca süre araba kullanacaklar. En güzel şekilde karşılayıp en güzel şekilde memleketlerine göndermiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Varank, sınır kapılarının Türkiye'nin dünyaya açılan yüzü olduğunu belirterek, özellikle ihracat ve ithalat açısından Türkiye ekonomisinin en önemli noktalarından biri olduğunu vurguladı.

Sınır kapılarında hem ticareti geliştirmek hem insanların işlerini kolaylaştırmanın öncelikleri olduğuna dikkati çeken Varank, "Bundan sonra da burada oluşturulan park alanlarıyla, karşılama merkezleriyle çok daha güzel bir hizmeti hem ticaret yapan vatandaşlarımıza hem de tatil için Türkiye'ye gelen vatandaşlarımıza sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

Türkiye'nin en işlek gümrük kapılarından olan Kapıkule, Avrupa'ya yönelik ithalat ve ihracatın da önemli geçiş noktalarından biri. Karayolu ile Türkiye'ye gelen gurbetçilerin ana vatan ile buluştukları yer olan Kapıkule, yolcularına sunduğu imkanlarla dikkati çekiyor.

Bakan Varank, Kapıkule Sınır Kapısı'nda ana vatana gelen gurbetçileri karşıladı Açıklaması
Bakan Varank, Kapıkule Sınır Kapısı'nda ana vatana gelen gurbetçileri karşıladı Açıklaması
Bakan Varank, Kapıkule Sınır Kapısı'nda ana vatana gelen gurbetçileri karşıladı Açıklaması
Bakan Varank, Kapıkule Sınır Kapısı'nda ana vatana gelen gurbetçileri karşıladı Açıklaması
Bakan Varank, Kapıkule Sınır Kapısı'nda ana vatana gelen gurbetçileri karşıladı Açıklaması
Bakan Varank, Kapıkule Sınır Kapısı'nda ana vatana gelen gurbetçileri karşıladı Açıklaması
Bakan Varank, Kapıkule Sınır Kapısı'nda ana vatana gelen gurbetçileri karşıladı Açıklaması
Bakan Varank, Kapıkule Sınır Kapısı'nda ana vatana gelen gurbetçileri karşıladı Açıklaması
Bakan Varank, Kapıkule Sınır Kapısı'nda ana vatana gelen gurbetçileri karşıladı Açıklaması
Bakan Varank, Kapıkule Sınır Kapısı'nda ana vatana gelen gurbetçileri karşıladı Açıklaması
Bakan Varank, Kapıkule Sınır Kapısı'nda ana vatana gelen gurbetçileri karşıladı Açıklaması
Bakan Varank, Kapıkule Sınır Kapısı'nda ana vatana gelen gurbetçileri karşıladı Açıklaması

Kapıkule Sınır Kapısı, Mustafa Varank, Bulgaristan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Varank, Kapıkule Sınır Kapısı'nda ana vatana gelen gurbetçileri karşıladı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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