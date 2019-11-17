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Bakan Varank, Kapodokya'da (2)

6 saat önce

BAKAN VARANK, SANAT VE TARİH MUZESİNİ GEZDİTürkiye'nin önemli kültür turizm merkezi Kapadokya bölgesine ziyaret gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ürgüp ilçesi Mustafapaşa köyünde bulunan Sanat ve Tarih Müzesini gezdi.

Bakan Varank, Kapodokya'da (2), System.String[]

BAKAN VARANK, SANAT VE TARİH MUZESİNİ GEZDİ

Türkiye'nin önemli kültür turizm merkezi Kapadokya bölgesine ziyaret gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ürgüp ilçesi Mustafapaşa köyünde bulunan Sanat ve Tarih Müzesini gezdi. Türkiye'nin ilk ve tek özel müzesi olan Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesini ailesiyle birlikte ziyaret eden Bakan Varank'a, Vali İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk eşlik etti. Bakan Varank, müze kurucusu Sibel Radiye Gül ve müze küratörü Serkan Paydak'tan bilgi aldı.

Barış TERZİOĞLU/NEVŞEHİR,


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 09:53 Kaynak: DHA
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