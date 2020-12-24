Bakan Varank: Kasımda 33 bin 903 kişilik ilave istihdamın önünü açtık - Son Dakika

Bakan Varank: Kasımda 33 bin 903 kişilik ilave istihdamın önünü açtık
24.12.2020 10:47
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kasım ayında 1009 teşvik belgesi düzenleyip, 25.3 milyar TL'lik sabit yatırımın ve 33 bin 903 kişilik ilave istihdamın önünü açtıklarını bildirdi.
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, kasım ayında 1009 teşvik belgesi düzenleyip, 25.3 milyar TL'lik sabit yatırımın ve 33 bin 903 kişilik ilave istihdamın önünü açtıklarını bildirdi.
Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kasım ayında 1009 teşvik belgesi düzenleyip; 25.3 milyar TL'lik sabit yatırımın ve 33 bin 903 kişilik ilave istihdamın önünü açtık. Ocak-Kasım yatırım talebi, geçen senenin yüzde 30 üzerinde! Reformcu bir vizyonla, Türkiye'yi salgın sonrası dönemin kazananı haline getireceğiz" dedi.
- Ankara
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı: Dayanışma ikliminin gelişmesine vesile olmasını temenni ediyorum Uber'in erişim engeli kaldırıldı, Türkiye'de yeniden faaliyete geçiyor Akıma kapılan 17 yaşındaki çocuk, 20 metreden düşüp feci şekilde can verdi Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti Tofaş üretime 13 gün ara veriyor Türkiye'de tedbirler sıkılaştı ama kabus bitmiyor! Günlük ölüm sayısı 259 ile en yüksek seviyeye çıktı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan'dan yılbaşı uyarısı: Parti yapma düşüncesi olanlar bundan hemen vazgeçmeli Koronaya karşı yeni tedavi bulundu! Lama antikorları virüsü etkisiz hale getirdi