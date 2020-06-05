Bakan Varank, katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı: (1) - Son Dakika

Bakan Varank, katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı: (1)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İmece'nin son montajının gerçekleştirildiğini belirterek, "Uydumuzun geçtiği testler başarılı olursa, 2021 yılında kendi yerli ve milli gözlem uydumuzu uzaya fırlatmış olacağız." dedi.

Bakan Varank, katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı: (1), System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İmece'nin son montajının gerçekleştirildiğini belirterek, "Uydumuzun geçtiği testler başarılı olursa, 2021 yılında kendi yerli ve milli gözlem uydumuzu uzaya fırlatmış olacağız." dedi.

Varank, katıldığı canlı yayın programında Bakanlığın çalışmalarına ilişkin soruları yanıtladı.

Son dönemde ABD'deki uzayla ilgili gelişmelerin kamuoyunun dikkatini bu alana çektiğine işaret eden Varank, Türkiye'nin de uzay alanında kabiliyetleri olduğuna dikkati çekti.

Varank, Türkiye'nin 20 yıllık hayalini gerçekleştirmek üzere Uzay Ajansını kurduklarını anımsatarak, ülkenin kabiliyetlerine göre Milli Uzay Programı'nın tespit edileceğini ve Türkiye'yi bu alanda atılım gerçekleştirecek konuma getireceklerini vurguladı.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İmece'nin son montajının gerçekleştirildiğini dile getiren Varank, uyduyla ülkenin uzay alanında kazanacağı kabiliyetlerden ve uydu içindeki teknolojilerden bahsetti.

Varank, uydu içinde kullanılan sistemlerin tamamının uzay koşullarında çalışması gerektiğinin altını çizerek, "Biz yaptığımız montajla uydunun yapısal ısıl testlerini başlatmış olduk. Uydumuzun geçtiği testler başarılı olursa, 2021 yılında kendi yerli ve milli gözlem uydumuzu uzaya fırlatmış olacağız. Sivil ve askeri kullanım için çok önemli olan bu kabiliyeti kendi imkanlarımızla ülkemize kazandırmış olacağız. Gerçekten değerli ve gurur verici bir proje." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de sivil amaçlı roket geliştirme ve yer istasyonları faaliyetlerinin sürdüğünü dile getiren Varank, Uzay Ajansı ile hazırladıkları Milli Uzay Programı'nda konulan iddialı hedeflerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından paylaşılacağını bildirdi.

"İcat çıkaranlara destek veriyoruz"

Varank, girişimcilik konusunun Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde özel olarak ele alınan bir başlık olduğunu hatırlatarak, son dönemde yerli oyun girişimi Peak Games'in 1,8 milyar dolarlık değerlemeyle satılmasıyla kamuoyunun dikkatinin girişimciliğe çekildiğini kaydetti.

Türkiye'de girişimciliği büyük oranda kamunun fonladığına dikkati çeken Varank, "Devlet destekleriyle girişimcilik ekosistemi oluşturmaya çalışıyoruz. Bakanlığımızın bağlı ve ilgili kuruluşlarıyla birlikte icat çıkarmak, girişim başlatmak isteyen herkese desteklerimizi veriyoruz." dedi.

Varank, KOSGEB'in girişimcilik desteklerinden bahsederek, "Girişimcilikle ilgilenmek sadece para vererek yapılacak bir iş değil, fikirlerini ete kemiğe dönüştürmek isteyenlere mentorluk yapmak da gerekiyor." ifadesini kullandı.

KOSGEB'in "Girişimcilik El Kitabı"nın bu alanda önemli bilgiler içeren başarılı bir kaynak olduğunu belirten Varank, Bakanlığın internet sitesinde kitabın yer aldığını söyledi.

Özel sektöre çağrı

Varank, TÜBİTAK ve kalkınma ajanslarının girişimcilik alanında yaptığı çalışmalara değinerek, "Peak Games'in el değiştirmesiyle ne kadar yüksek katma değerleri bilgi temelli gayretlerle oluşturabileceğimizi göstermiş olduk. Bu alanda desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Zaten teknopark, Ar-Ge ve tasarım merkezlerimizde girişimciliği destekliyoruz. Şirketlerimize vergisel ve SGK primleri avantajlarının yanında mentorluk hizmeti de sağlıyoruz." diye konuştu.

Özel sektörün girişimciliğe destek vermesi gerektiğini ifade eden Varank, "Bu alanda özel sektörün de elini taşın altına koyması, burada oluşacak fonlarla erken aşama girişimlere yatırım yapılması, parlak fikirlerin ticarileşmesinin önünü açılması lazım." çağrısını yaptı.

Varank, kalkınma ajanslarıyla da girişimcilik fonları oluşturduklarına değinerek, "Bunların sözleşmelerini imzalamak üzereyiz. Bu alandaki yatırımları özel sektörün katkılarıyla artıracağız." dedi.

(Sürecek)

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 05:41 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Varank, katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı: (1) - Son Dakika Ekonomi

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