Bakan Varank, katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı: (2) - Son Dakika

Bakan Varank, katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı: (2)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun olumlu şekilde neticelendiğini belirterek, "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Türkiye'nin Otomobili'ni planlanan zamanda Türkiye'nin yollarına çıkarmak için hazırlıklarını...

Bakan Varank, katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı: (2), System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun olumlu şekilde neticelendiğini belirterek, " Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Türkiye'nin Otomobili'ni planlanan zamanda Türkiye'nin yollarına çıkarmak için hazırlıklarını devam ettiriyor." dedi.

Varank, katıldığı canlı yayın programında Bakanlığın çalışmalarına ilişkin soruları yanıtladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla solunum cihazının önemli hale geldiğine değinen Varank, "Solunum cihazını Türkiye'de köklü sanayi kuruluşları ve mühendis arkadaşlarla, bunların içinde ASELSAN, BAYKAR ve üretimde Arçelik var. Solunun cihazını pilot üretim cihazından seri üretilebilir, profesyonel bir cihaz haline getirdik. Burada bir girişimcilik var. Türkiye'deki üretim kabiliyetlerinin nasıl başarılı olduğunu nasıl bir yapılanma ile netice alabildiğimizi gösteren bir durum var. Ekonomik bir başarı var. Solunum cihazımızın neredeyse dünyanın her tarafına ihracatı yapılıyor. Bir kısmı hibe olmakla birlikte, Somali, Nijerya, Brezilya, Özbekistan, Çad, Afganistan, Kazakistan, Nijer, Libya gibi ülkelere bu cihazlarımızdan ya hibe olarak göndermişiz ya da ihracatını yapmışız ve ülkemize bir gelir kazandırmışız." ifadelerini kullandı.

Varank, Türkiye'de girişimcilik ekosisteminin ve üretim kabiliyetlerinin başarılı olduğunu aktararak, ülkede yetenekli insaların olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin sanayi ülkesi olduğuna değinen Varank, "Buradaki üretim kabiliyetimizle, yerli ve milli olarak her ürünü geliştirip üretme kabiliyetine sahibiz. Solunum cihazı da bunların tamamını gösteren, gerçek bir başarı hikayesi ve gurur vesilesi oldu. Solunum cihazında üretim kapasitesi gayet yüksek günlük 300 adet bu cihazlardan üretilebiliyor. Gerektiği kadar bu cihaz üretilecek." diye konuştu.

"Yerli ve milli tanı kiti üretiyoruz"

Varank, Türklab firmasının Kovid-19 için ürettiği yerli tanı kiti hakkında da bilgiler vererek, bununla antikor testinin yapıldığını ifade etti.

TÜBİTAK ile tanı kiti konferansı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Varank, burada testlerle ilgili neler yapıldığı konusunda bilgiler aldıklarını söyledi.

Varank, 1-2 ay önce Çin'den gelmesi konusunda tartışmaları yapılan tanı kitinin bugün Türkiye'de yerli ve milli olarak başarılı bir şekilde üretebildiğini anlatarak, "Tanı kitleriyle ilgili yeni projeler var. Burada sadece mikrobiyal testlerden bahsetmiyoruz. Nano teknolojik olarak virüslerin tartımını yapıp pozitif mi negatif mi algılayabilecek yenilikçi fikirler var. Bunlarla ilgili prototip aşamasına gelmiş projelerimiz var. Bunların tamamını TÜBİTAK liderliğinde oluşturduğumuz Kovid-19 Platformu'nda takibini yapıyoruz. Bu alanda çalışan firmalarımıza destek veriyoruz. Hangi ihtiyaçları varsa karşılamaya çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızı bir an önce tamamlayıp Sağlık Bakanlığımıza klinik çalışma seviyesinde teslim etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 Platformuyla destekledikleri aşı ve ilaç geliştirme projeleri olduğunu aktaran Varank, salgının Türkiye sınırlarına gelmeden Kovid-19 Platformu'nu oluşturduklarını ve bu alanda yapılacak çalışmaları desteklemek üzere bir gayret başlattıklarını vurguladı.

Varank, bu platform altında bu dönemde 17 proje desteklediklerini ifade ederek, bunlarda 8'inin aşı projesi, 9'unun ise ilaç geliştirme projesi olduğunu belirtti.

Yurt dışındaki hocalarla ve oradaki araştırma laboratuvarlarıyla irtibat halinde olduklarını anlatan Varank, "8 tane aşı projemiz çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Aşılması gereken konular ve atılması gereken adımlar var. 8 aşı projemizden 4'ünde hayvan deneyleri aşamasına gelmiş durumdayız. Bu alanda sadece Türkiye'ye değil tüm insanlığa fayda sağlayacak başarı elde etmek istiyoruz. Tüm dünyaya katkısı ve şifası olacak projeleri Türkiye olarak neticelendirmiş oluruz." şeklinde konuştu.

Varank, yerli ilaçla ilgili bu ay içinde verecek müjdeleri olduğunu belirterek, "Bu ilaçlar şu an hastalıklarda kullanılan ilaçlar. Sadece bunun yerli sentezlerini geliştirilerek ilaçlarımızı üretmiş olacağız. Kovid-19 tedavisinde kullanılan 2 ilacın yerli sentezini bu ay içinde tamamlamış olacağız." dedi.

Yerli otomobil için çalışmalar devam ediyor

Yerli otomobilin ÇED raporunun olumlu şekilde neticelendiğini anımsatan Varank, şunları kaydetti:

"Teşvik kararnamesi yayınlandı, biz de kendilerine teşvik belgelerini verdik. Uygun bir takvime göre temel atma kısa bir süre sonra gerçekleşecek. Şu anda hedeflenen sürelerle ilgili büyük oynamalar beklemiyoruz. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Türkiye'nin Otomobili'ni planlanan zamanda Türkiye'nin yollarına çıkaracak diye hazırlıklarını devam ettiriyor. Proje sadece bir otomobil projesi olarak bakmıyoruz. Otomotiv endüstrisi çok hızlı bir şekilde dönüşüme uğruyor. Bu dönüşümdeki fırsat penceresini değerlendirecek bir adım atmamız gerekiyordu."

Varank, sanayi ve teknoloji alanında uygulayacakları politikalarla ülkenin geleceğinin çok daha parlak olacağına inandıklarını vurgulayarak, hedeflerinin Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına katmak olduğunu, burada da üretimin payının önemli olduğunu söyledi.

(Bitti)

Mustafa Varank, Türkiye, TOGG, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 06:07 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Varank, katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı: (2) - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak 18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor Güne düşüşle başlayan gram altın 365 liradan işlem görüyor Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor Yılın ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon Samsung Galaxy A51 oldu Kadın iç giyim markası Victoria's Secret'ın İngiltere operasyonlarına kayyum atandı Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı Çiftçilere 374 milyon lira destek ödemesi yapıldı Yükselişe geçen dolar 6,78'den işlem görüyor Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı Altının kilogramı 368 bin liraya geriledi
Barcelona'da beklentileri karşılayamayan golcü futbolcu ayrılığı resmen duyurdu Barcelona'da beklentileri karşılayamayan golcü futbolcu ayrılığı resmen duyurdu         
00:04
Son Dakika: Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 20 ev ağır hasar gördü Son Dakika: Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 20 ev ağır hasar gördü         
23:40
Çiftçilere 374 milyon lira destek ödemesi yapıldı Çiftçilere 374 milyon lira destek ödemesi yapıldı         
23:26
İtalyan futbolcu Icardi'nin eşi Wanda, verdiği havuz pozuyla nefesleri kesti İtalyan futbolcu Icardi'nin eşi Wanda, verdiği havuz pozuyla nefesleri kesti         
23:24
Simge Simge "Çocuğu var" iddiaları hakkında sessizliğini bozdu: Saçmalık         
23:22
Beşiktaş, milli futbolcu Dorukhan Toköz ile yola devam etme kararı aldı Beşiktaş, milli futbolcu Dorukhan Toköz ile yola devam etme kararı aldı         
23:13
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi         
23:13
Son Dakika: İdlib'de zırhlı ambulansa hain saldırı: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı Son Dakika: İdlib'de zırhlı ambulansa hain saldırı: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı         
22:59
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi         
22:52
Ali Koç'tan TFF Başkanı'na veryansın: Aziz Yıldırım'a da saygısızlıktır Ali Koç'tan TFF Başkanı'na veryansın: Aziz Yıldırım'a da saygısızlıktır         
22:37
Elazığ'ın ardından Malatya depremine de canlı yayında yakalandılar! O anlar böyle kaydedildi Elazığ'ın ardından Malatya depremine de canlı yayında yakalandılar! O anlar böyle kaydedildi         
22:30
"Çilek Ay Tutulması" kartpostallık manzara oluşturdu         
22:02
Son Dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında tahliye edildi Son Dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında tahliye edildi         
21:59
Elazığ'da, Malatya depremini hisseden vatandaşlar o anları anlattı: Deprem iyi salladı Elazığ'da, Malatya depremini hisseden vatandaşlar o anları anlattı: Deprem iyi salladı         
21:57
Eleştirilerin odağındaki DSÖ'den geç gelen Eleştirilerin odağındaki DSÖ'den geç gelen "açık alanlarda maske kullanılsın" önerisi         
21:57
Naci Görür'den Malatya'daki depremle ilgili ilk değerlendirme: Elazığ'ın ardından uyarmıştık Naci Görür'den Malatya'daki depremle ilgili ilk değerlendirme: Elazığ'ın ardından uyarmıştık         
21:47
Malatya'da yaşanan 5 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi Malatya'da yaşanan 5 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi         
21:37
Sırp futbolcu Katai, eşinin ırkçı paylaşımı nedeniyle LA Galaxy'den kovuldu Sırp futbolcu Katai, eşinin ırkçı paylaşımı nedeniyle LA Galaxy'den kovuldu         
21:30
Son Dakika: Malatya'daki depremin ardından Vali'den ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yok Son Dakika: Malatya'daki depremin ardından Vali'den ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yok         
21:30
Son Dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
21:11
Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı         
21:08
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç, Fenerbahçe'de kalmak istiyor Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç, Fenerbahçe'de kalmak istiyor         
21:06
Bakan Albayrak: Borsa İstanbul tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi Bakan Albayrak: Borsa İstanbul tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi         
20:59
Boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtaran anne, hayatını kaybetti Boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtaran anne, hayatını kaybetti         
20:41
Sultanbeyli'de bir kişi, yol kavgasına tutuştuğu kişiye pompalı tüfekle ateş etti: 1 ölü, 3 yaralı Sultanbeyli'de bir kişi, yol kavgasına tutuştuğu kişiye pompalı tüfekle ateş etti: 1 ölü, 3 yaralı         
20:39
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson, Donald Trump'ı dövmeye kalktı Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson, Donald Trump'ı dövmeye kalktı         
20:34
Zeynep'in katili milli boksörün ifadesi ortaya çıktı: Şüphelendiren hareketler yapıyordu Zeynep'in katili milli boksörün ifadesi ortaya çıktı: Şüphelendiren hareketler yapıyordu         
20:33
Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi         
20:29
ABD'de silah mağazası protestocular tarafından yağmalandı ABD'de silah mağazası protestocular tarafından yağmalandı         
19:59
Barcelona ile nikah tazelemeye hazırlanan Messi, sözleşmesine iptal maddesi koydurmak istiyor Barcelona ile nikah tazelemeye hazırlanan Messi, sözleşmesine iptal maddesi koydurmak istiyor         
19:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2020 00:19:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Varank, katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı: (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]