Bakan Varank: Katma değerli üretimde büyük ivme yakaladık - Son Dakika

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'yi katma değerli üretimle büyütmek isteyen bir iktidar olduklarını belirterek, özellikle Ar-Ge merkezleri ve teknoparkların gelişmesiyle mühendislerin, teknik personelin çok daha katma değerli ürünleri geliştirip üretmekte büyük bir ivme yakaladığını söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Varank, İstanbul'da eğlence sektörüne yönelik yüksek teknolojili sanal ve artırılmış gerçeklik programları ile mekanik hareket simülatörleri üreten DOF Robotics'i ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan'dan şirketin faaliyetleri hakkında bilgi alan Varank, sanal gerçeklik gözlüğü takarak DOF Robotics'in geliştirdiği platformu test etti. Bakan Varank, şirketin eğlence sektöründe mekaniği ve sanal gerçekliği birleştirerek yüksek teknolojili üretim yapıp, bunları ihraç ettiğini söyledi. DOF Robotics'in geliştirdiği ürünlerin tüm dünyada eğlence sektöründe, tematik parklarda kullanılan bir teknoloji olduğuna işaret eden Varank, "Burada firmamız kendi geliştirdiği, tasarladığı, bakanlığımızın desteklediği Ar-Ge merkezinde projelerini oluşturduğu ürünlerini üretiyor ve daha sonra dünyanın her tarafına ihraç ediyor" diye konuştu.

'İLGİNÇ BİR DENEYİM YAŞADIK'

Bakan Varank, özellikle animasyonun yaygınlaşmasıyla tüm dünyada eğlence sektörünün farklı bir boyuta taşınmaya başladığına dikkat çekerek, "Artık gerçek hız treni diyebileceğimiz lunaparktaki eğlence aletlerinin sanalla birleştirilmiş, mekanik ama yüksek teknolojili ve güvenlik standartları yüksek versiyonlarına insanlar çok daha kolay erişip, deneyimleme imkanına sahip olabiliyorlar. Buradaki hız trenine Mustafa bey ile birlikte bindik. Sanal gerçeklik gözlüklerimizi taktık, ilginç bir deneyim yaşadık. Giderken Uzak Doğu'yu andıran özellikle çocukları ve gençleri daha çok heyecanlandıracak birtakım mücadeleleri de yapabileceğiniz bir versiyonu beraber denedik. Gökyüzünde uçarken etrafınızda döndüğünüzü, takla attığınızı hissediyorsunuz. Tabii bunu sadece gözlük vasıtasıyla, mekanik sistemlerin desteğiyle denemiş oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

'BÜYÜK BİR İVME YAKALADIK'

Türkiye'yi katma değerli üretimle büyütmek isteyen bir iktidar olduklarını söyleyen Varank, özellikle Ar-Ge merkezleri ve teknoparkların gelişmesiyle mühendislerin, teknik personelin çok daha katma değerli ürünleri geliştirip, üretmekte büyük bir ivme yakalamaya başladığını söyledi. Yakın zamanda ziyaret ettikleri bir animasyon stüdyosunun da dünyanın her tarafına animasyonlar sattığını anımsatan Varank, "Bugün eğlence sektöründe DOF Robotics firmasının geliştirdiği kreatif ürünleri gördük. Dünyada eğlence, animasyon sektöründe lisans haklarına sahip büyük firmalar bu lisanslarını böyle bir şirkete kullandırıp, dünyanın her tarafına eğlence aletlerinin satılmasına imkan veriyorlar. Dolayısıyla bir noktaya gelmişiz diyebiliyoruz. Bu alanda Türkiye'de üretim yapan farklı firmalarımız da var. Eğlence sektöründe, su dünyasında ya da tematik parklar dediğimiz hız treni dünyasında ciddi üretim yapan firmalarımız var. DOF Robotics'in böyle bir kabiliyeti kendi kendine geliştirmiş, dünyadaki pazardan pay alıyor olması her zaman dile getirdiğimiz katma değerli üretimin en güzel örneklerinden biri" dedi.

'REEL SEKTÖR DE TETİKLENİYOR'

Devletin her aşamada şirketi desteklediğini dile getiren Varank, "Tüm sektörleri gerek TÜBİTAK gerek KOSGEB destekleriyle ya da firmaların kendi bünyeleri içinde açtıkları Ar-Ge ve tasarım merkezleriyle desteklemeye devam ediyoruz. Eğer firmalarımız büyük yatırımlar yapacaksa, yatırım teşvik sistemimiz devreye giriyor. Müteşebbisler, bu işi kendileri başarıyor ama devletimizin onlara olan katkıları da yadsınamaz derecede. Bu firma yaklaşık 5 projeyi TÜBİTAK ile birlikte gerçekleştirmiş. Buradaki ürünlerin bir kısmının ilk geliştirilmesi TÜBİTAK projeleri sayesinde olmuş. Tabii ki devletin verdiği bu imkanların reel sektörü tetikliyor olması da aslında yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

Bakan Varank, DOF Robotics'in dünyada bu alanda ilk 3'ü zorlayan firmalardan biri olduğuna dikkat çekerek, "Ama kendilerini birinci sırada görmek istiyoruz. Bu da yetmez, aynı işleri yapan çok daha fazla firmayı görmek istiyoruz. 'Eğlence dünyasında sanal gerçeklikle mekaniği birleştiren hangi ülke var' dediklerinde Türkiye'nin ilk akla gelmesini istiyoruz. Bunu da firmalarımız vasıtasıyla inşallah başaracağız" ifadelerini kullandı.

80'DEN FAZLA ÜLKEYE İHRAÇ

DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mertcan da ürünlerinin yaklaşık yüzde 90'ını ihraç ettiklerini ve 80'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti. Ağırlıklı olarak ABD ile çalıştıklarının bilgisini veren Mertcan, pandemi nedeniyle ulaşamadıkları bölgelere de ihracatın gelecek dönemde artmasını beklediklerini vurguladı. Mertcan ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın verdiği tüm desteklerden faydalanmaya çalıştıklarını ifade ederek, Bakan Varank'a ziyareti için teşekkür etti.

ABD'de düzenlenen dünyanın en büyük ve en önemli teknoloji fuarlarından, CES Las Vegas ve IAAPA Orlando'da ödüller alan firma, ABD ve Çin başta olmak üzere, Marvel Studios ve Universal Studios gibi dünyanın en çok ziyaret edilen tema parklarında yer alıyor. Firmanın son dönemdeki en önemli başarılarından biri de FELD Entertainment'ın dünyaca ünlü markası olan Monster Jam'in (Canavar Kamyonlar) isim haklarını teknolojisi ile birleştirmiş olması.