Bakan Varank: Katma değerli üretimde büyük ivme yakaladık - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Varank: Katma değerli üretimde büyük ivme yakaladık

05.05.2022 17:11

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'yi katma değerli üretimle büyütmek isteyen bir iktidar olduklarını belirterek, özellikle Ar-Ge merkezleri ve teknoparkların gelişmesiyle mühendislerin, teknik personelin çok daha katma değerli ürünleri geliştirip üretmekte büyük bir...

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'yi katma değerli üretimle büyütmek isteyen bir iktidar olduklarını belirterek, özellikle Ar-Ge merkezleri ve teknoparkların gelişmesiyle mühendislerin, teknik personelin çok daha katma değerli ürünleri geliştirip üretmekte büyük bir ivme yakaladığını söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Varank, İstanbul'da eğlence sektörüne yönelik yüksek teknolojili sanal ve artırılmış gerçeklik programları ile mekanik hareket simülatörleri üreten DOF Robotics'i ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan'dan şirketin faaliyetleri hakkında bilgi alan Varank, sanal gerçeklik gözlüğü takarak DOF Robotics'in geliştirdiği platformu test etti. Bakan Varank, şirketin eğlence sektöründe mekaniği ve sanal gerçekliği birleştirerek yüksek teknolojili üretim yapıp, bunları ihraç ettiğini söyledi. DOF Robotics'in geliştirdiği ürünlerin tüm dünyada eğlence sektöründe, tematik parklarda kullanılan bir teknoloji olduğuna işaret eden Varank, "Burada firmamız kendi geliştirdiği, tasarladığı, bakanlığımızın desteklediği Ar-Ge merkezinde projelerini oluşturduğu ürünlerini üretiyor ve daha sonra dünyanın her tarafına ihraç ediyor" diye konuştu.

'İLGİNÇ BİR DENEYİM YAŞADIK'

Bakan Varank, özellikle animasyonun yaygınlaşmasıyla tüm dünyada eğlence sektörünün farklı bir boyuta taşınmaya başladığına dikkat çekerek, "Artık gerçek hız treni diyebileceğimiz lunaparktaki eğlence aletlerinin sanalla birleştirilmiş, mekanik ama yüksek teknolojili ve güvenlik standartları yüksek versiyonlarına insanlar çok daha kolay erişip, deneyimleme imkanına sahip olabiliyorlar. Buradaki hız trenine Mustafa bey ile birlikte bindik. Sanal gerçeklik gözlüklerimizi taktık, ilginç bir deneyim yaşadık. Giderken Uzak Doğu'yu andıran özellikle çocukları ve gençleri daha çok heyecanlandıracak birtakım mücadeleleri de yapabileceğiniz bir versiyonu beraber denedik. Gökyüzünde uçarken etrafınızda döndüğünüzü, takla attığınızı hissediyorsunuz. Tabii bunu sadece gözlük vasıtasıyla, mekanik sistemlerin desteğiyle denemiş oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

'BÜYÜK BİR İVME YAKALADIK'

Türkiye'yi katma değerli üretimle büyütmek isteyen bir iktidar olduklarını söyleyen Varank, özellikle Ar-Ge merkezleri ve teknoparkların gelişmesiyle mühendislerin, teknik personelin çok daha katma değerli ürünleri geliştirip, üretmekte büyük bir ivme yakalamaya başladığını söyledi. Yakın zamanda ziyaret ettikleri bir animasyon stüdyosunun da dünyanın her tarafına animasyonlar sattığını anımsatan Varank, "Bugün eğlence sektöründe DOF Robotics firmasının geliştirdiği kreatif ürünleri gördük. Dünyada eğlence, animasyon sektöründe lisans haklarına sahip büyük firmalar bu lisanslarını böyle bir şirkete kullandırıp, dünyanın her tarafına eğlence aletlerinin satılmasına imkan veriyorlar. Dolayısıyla bir noktaya gelmişiz diyebiliyoruz. Bu alanda Türkiye'de üretim yapan farklı firmalarımız da var. Eğlence sektöründe, su dünyasında ya da tematik parklar dediğimiz hız treni dünyasında ciddi üretim yapan firmalarımız var. DOF Robotics'in böyle bir kabiliyeti kendi kendine geliştirmiş, dünyadaki pazardan pay alıyor olması her zaman dile getirdiğimiz katma değerli üretimin en güzel örneklerinden biri" dedi.

'REEL SEKTÖR DE TETİKLENİYOR'

Devletin her aşamada şirketi desteklediğini dile getiren Varank, "Tüm sektörleri gerek TÜBİTAK gerek KOSGEB destekleriyle ya da firmaların kendi bünyeleri içinde açtıkları Ar-Ge ve tasarım merkezleriyle desteklemeye devam ediyoruz. Eğer firmalarımız büyük yatırımlar yapacaksa, yatırım teşvik sistemimiz devreye giriyor. Müteşebbisler, bu işi kendileri başarıyor ama devletimizin onlara olan katkıları da yadsınamaz derecede. Bu firma yaklaşık 5 projeyi TÜBİTAK ile birlikte gerçekleştirmiş. Buradaki ürünlerin bir kısmının ilk geliştirilmesi TÜBİTAK projeleri sayesinde olmuş. Tabii ki devletin verdiği bu imkanların reel sektörü tetikliyor olması da aslında yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

Bakan Varank, DOF Robotics'in dünyada bu alanda ilk 3'ü zorlayan firmalardan biri olduğuna dikkat çekerek, "Ama kendilerini birinci sırada görmek istiyoruz. Bu da yetmez, aynı işleri yapan çok daha fazla firmayı görmek istiyoruz. 'Eğlence dünyasında sanal gerçeklikle mekaniği birleştiren hangi ülke var' dediklerinde Türkiye'nin ilk akla gelmesini istiyoruz. Bunu da firmalarımız vasıtasıyla inşallah başaracağız" ifadelerini kullandı.

80'DEN FAZLA ÜLKEYE İHRAÇ

DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mertcan da ürünlerinin yaklaşık yüzde 90'ını ihraç ettiklerini ve 80'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti. Ağırlıklı olarak ABD ile çalıştıklarının bilgisini veren Mertcan, pandemi nedeniyle ulaşamadıkları bölgelere de ihracatın gelecek dönemde artmasını beklediklerini vurguladı. Mertcan ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın verdiği tüm desteklerden faydalanmaya çalıştıklarını ifade ederek, Bakan Varank'a ziyareti için teşekkür etti.

ABD'de düzenlenen dünyanın en büyük ve en önemli teknoloji fuarlarından, CES Las Vegas ve IAAPA Orlando'da ödüller alan firma, ABD ve Çin başta olmak üzere, Marvel Studios ve Universal Studios gibi dünyanın en çok ziyaret edilen tema parklarında yer alıyor. Firmanın son dönemdeki en önemli başarılarından biri de FELD Entertainment'ın dünyaca ünlü markası olan Monster Jam'in (Canavar Kamyonlar) isim haklarını teknolojisi ile birleştirmiş olması.

Bakan Varank: Katma değerli üretimde büyük ivme yakaladık
Bakan Varank: Katma değerli üretimde büyük ivme yakaladık
Bakan Varank: Katma değerli üretimde büyük ivme yakaladık
Bakan Varank: Katma değerli üretimde büyük ivme yakaladık

YORUMLAR
500
CHP Patnos'ta Üye Katılım Töreni Düzenledi: 'Türkiye'de Özgürlüğün, Barışın Yana Olan Siz Gençlerle İktidar Olacağımızı İnanıyorum' CHP Patnos'ta Üye Katılım Töreni Düzenledi: 'Türkiye'de Özgürlüğün, Barışın Yana Olan Siz Gençlerle İktidar Olacağımızı İnanıyorum'

Araştırma Geliştirme, Mustafa Varank, İktidar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Varank: Katma değerli üretimde büyük ivme yakaladık - Son Dakika


Son Dakika
17:18 Afganistan'da sel felaketi: 22 ölü, 40 yaralı
17:09 Soylu'dan çok sert sözler: Kaos planı içindelermiş! 15 Temmuz'da yarım kalan işimizi tamamlayacağız
16:44 Dünya bu olayı konuşuyor! Gelin ve damat davetlilerin önünde sevişmeye başladı, izleyenler şok oldu
16:32 Çeçen liderden Putin'e çağrı: Ukrayna'ya yumuşak davranıyorsunuz
16:23 Ümit Özdağ'dan İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'ya çok sert sözler: Benim yazdığım kitaplar senin boyunu aşar!
16:20 Reuters'tan Erdoğan analizi: Ukrayna'da topladığı puanı Gezi'de kaybetti
16:12 Hurdacılık yapan Emirhan'ın ölü bulunmasının ardından sosyal medya paylaşımları kafaları karıştırdı!
16:11 Pucca'nın Dubaili "dışkı" iddiası: Sosyal medya karıştı
15:53 Hamile kalabilmek için yaptığı davranış hapse girmesine neden oldu!
15:43 Alman uydusu, İstanbul Boğazı'ndaki klorofil yoğunluğunu görüntüledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 17:42:34. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Varank: Katma değerli üretimde büyük ivme yakaladık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement