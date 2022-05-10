Bakan Varank: Kazakistan'la 3 milyar dolar dış ticaret hacmine sahibiz - Son Dakika
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Bakan Varank: Kazakistan'la 3 milyar dolar dış ticaret hacmine sahibiz

10.05.2022 13:00

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kazakistan'la daha önce koyduğumuz dış ticaret anlamında 10 milyar dolarlık bir hedef var. Bu hedefe ulaşmak için biraz yolumuz var. Şu anda 3 milyar dolar dış ticaret hacmine sahibiz" dedi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, " Kazakistan'la daha önce koyduğumuz dış ticaret anlamında 10 milyar dolarlık bir hedef var. Bu hedefe ulaşmak için biraz yolumuz var. Şu anda 3 milyar dolar dış ticaret hacmine sahibiz" dedi.

Bakan Varank, Kazakistan Dijital Gelişim, Yenilik, Havacılık ve Uzay Sanayi Bakanı Bagdat Batyrbekovıch ve beraberindeki heyeti kabul etti. Basına kapalı yapılan görüşmede iki ülke arasında ortak e-İmza oluşturulması, Türk Devletleri Teşkilatı'na ait Teknoparklar kurulması, Kazakistan'ın dijital devlet modeline geçişine ve dijital dönüşümüne Türkiye'nin verebileceği katkılar, bilişim sektörüne ve insan kaynağı yetiştirmeye yönelik iş birliği fırsatları, akıllı şehirler, uzay, standardizasyon ve metroloji alanlarında potansiyel iş birlikleri konuları ele alındı.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Bakan Varank, 10 milyar dolar dış ticaret hedeflerinin olduğunu belirterek, "Türkiye ve Kazakistan, hem diplomatik hem de ekonomik düzeyde istikrarlı sürekli gelişen ilişkilere sahip. Bizi bağlayan kültür ve coğrafya birlikteliğimiz. Ülkelerimizin arasındaki ilişkilerin her zaman derin, çok yönlü ve tarihi olmasını da aynı zamanda sağlamıştır. Ülkelerimiz arasında birçok siyasi mekanizmayla beraber biz ilişkilerimizi ileri noktalara taşımaya çalışıyoruz. Gerek yüksek düzeyli stratejik iş birliği konseyi olsun, gerek stratejik ortaklık anlaşması olsun karma ekonomik komisyon toplantıları olsun iş forumu ve Türk diasporası organizasyonları gibi birçok alanda biz ilişkilerimizi canlı tutmaya çalışıyoruz. Daha önce koyduğumuz dış ticaret anlamında 10 milyar dolarlık bir hedef var. Bu hedefe ulaşmak için biraz yolumuz var. Şu anda 3 milyar dolar dış ticaret hacmine sahibiz" diye konuştu. Kazakistan ile ilişkileri daha ileri taşıyacaklarını kaydeden Varank, "Bugün imzalayacağımız iki ülke arasındaki iş birliği mutabakat zaptı ile inşallah iki ülke arasındaki ilişkileri daha ileri taşıyacağız, beraberce geliştireceğiz. Ülkelerimiz arasındaki potansiyeli daha fazla açığa çıkaracak işleri beraberce geliştireceğiz. İki ülkenin potansiyeli de yüksek" dedi.

'TOGG'U ÇOK BEĞENDİK'

Kazakistan Havacılık ve Uzay Sanayi Bakanı Bagdat Batyrbekovıch ise Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'u çok beğendiğini belirterek, "Dün bakan yardımcısı bizimle, sizin inovatif Bilişim Vadisi'nde buluştu. Sizinle iş birliği yapmamıza izin verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Eğer biz bakanlık olarak geliyorsak tamam; ama bilişim teknolojisi heyetiyle gelip Türkiye'deki genç girişimcilerle tanışıyorsanız daha iyi. Türkiye'nin bilişim teknolojisi, Covid-19 pandemisinde kendini kanıtladı çünkü efektif çözümlerle dijital ortamda başarılıydı. Sizin liderliğinizde bu alanlarda bizim şirketlerimiz ve sizin şirketleriniz arasında iş birliği yaptığımız için çok mutluyuz. 8 Türk devletinin toplamda 180 milyon nüfusu var. Bilişim teknolojisine de nüfus gerekiyor. Bu bizim ortak kültürümüzün bir faydası. Bu da bizim bilişim teknolojisi girişimcilerimize yeni olanaklar sağlayacak. Dün Bilişim Vadisi'ni ziyaret ettiğimiz zaman Çetin bey TOGG'u gösterdi, onu çok beğendik. Öyle büyük ve inovatif projelerde bir yeni iş birlikleri başlarsa çok güzel olur" diye konuştu.

Bakan Varank: Kazakistan'la 3 milyar dolar dış ticaret hacmine sahibiz
Bakan Varank: Kazakistan'la 3 milyar dolar dış ticaret hacmine sahibiz
Bakan Varank: Kazakistan'la 3 milyar dolar dış ticaret hacmine sahibiz
Bakan Varank: Kazakistan'la 3 milyar dolar dış ticaret hacmine sahibiz

YORUMLAR
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Bakan Varank: '(Kazakistan ile) Dış ticaret anlamında koyduğumuz 10 milyar dolarlık bir hedef var' Bakan Varank: '(Kazakistan ile) Dış ticaret anlamında koyduğumuz 10 milyar dolarlık bir hedef var' Çarşamba Ticaret Borsası işlem hacminde yüzde 1237 artış Çarşamba Ticaret Borsası işlem hacminde yüzde 1237 artış

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Varank: Kazakistan'la 3 milyar dolar dış ticaret hacmine sahibiz - Son Dakika


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