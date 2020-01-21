Bakan Varank: "Kazayla ilgili şeffaf bir soruşturma yürütülmesi İran'ın dünya imajına katkı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Varank: 'Kazayla ilgili şeffaf bir soruşturma yürütülmesi İran'ın dünya imajına katkı... - Son Dakika

Bakan Varank: "Kazayla ilgili şeffaf bir soruşturma yürütülmesi İran'ın dünya imajına katkı...

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Biz de İran halkıyla beraber çok üzüldük. Bu trajik kazanın maddi manevi yaralarının en kısa zamanda sarılmasını umut ediyoruz.

Bakan Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Biz de İran halkıyla beraber çok üzüldük. Bu trajik kazanın maddi manevi yaralarının en kısa zamanda sarılmasını umut ediyoruz. Kazayla ilgili şeffaf bir soruşturma yürütülmesi komşumuz İran'ın dünya imajına katkı sağlayacaktır" dedi.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İran Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sorena Satta ile görüştü. Bakanlık binasında heyetlerarası gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler ve iş birlikleri konuşuldu.


İran'ın önemli bir konuma sahip olduğunu belirten Bakan Varank, "İran bizim için sadece komşu bir ülke değil kadim dostluk ilişkilerimiz olan bir ülke. Bölgelerimizdeki kritik gelişmeler dikkate alındığında ilişkilerin sürdürülmesi her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Bu noktada Türkiye ve İran'ın eş güdüm içinde olmaları, yakın diyaloğumuzu ve çok yönlü iş birliğini geliştirmemiz halkların refahı kadar bölgenin istikrarına da katkı sağlayacaktır. Karşılıklı gayretlerimizle özellikle sanayi, teknoloji bilim alanlarından işbirliğimizi daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum" dedi.


İran'da düşürülen uçak kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Bakan Varank, "Biz de İran halkıyla beraber çok üzüldük. Bu trajik kazanın maddi manevi yaralarının en kısa zamanda sarılmasını umut ediyoruz. Kazayla ilgili şeffaf bir soruşturma yürütülmesi komşumuz İran'ın dünya imajına katkı sağlayacaktır" diye konuştu.


İran Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sorena Satta ise, "İran Türkiye arasındaki ilişkilerin büyük öneme sahip olduğunu belirterek, "Ne mutlu ki İran'da ekonomiyi geliştirmek adına önemli gelişmeler oldu. Bölgesel ve çeşitli alanlarda sonuçlar elde etmiş bulunuyoruz. İnsani gücün büyüklüğü bilime dayalı ekonomi gücünün gelişmesine yardımcı olmuştur. İstanbul'da Türk şirketlerin misafiri olarak toplantıya katılacağız" şeklinde konuştu. - ANKARA

Mustafa Varank, fuat oktay, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:42 Kaynak: İHA
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