Bakan Varank, kendi kullandığı hybrid model makam aracıyla TBMM'ye geldi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Varank, kendi kullandığı hybrid model makam aracıyla TBMM'ye geldi (2) - Son Dakika

Bakan Varank, kendi kullandığı hybrid model makam aracıyla TBMM'ye geldi (2)

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM'ye beraberinde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş ile birlikte kendi kullandığı Toyota Corolla hybrid model makam aracıyla geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM'ye beraberinde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş ile birlikte kendi kullandığı Toyota Corolla hybrid model makam aracıyla geldi.

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Bakan Varank, kendi kullandığı hybrid model makam aracıyla TBMM'ye geldi (2)

Mustafa Varank, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:13 Kaynak: AA
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