Bakan Varank, kendi kullandığı hybrid model makam aracıyla TBMM'ye geldi (2) - Son Dakika

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Bakan Varank, kendi kullandığı hybrid model makam aracıyla TBMM'ye geldi (2)
6 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM'ye beraberinde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş ile birlikte kendi kullandığı Toyota Corolla hybrid model makam aracıyla geldi.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:13 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM'ye beraberinde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş ile birlikte kendi kullandığı Toyota Corolla hybrid model makam aracıyla geldi.
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