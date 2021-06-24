Bakan Varank: "Kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurt dışından tedarik edilmesine asla tahammülümüz yok" - Son Dakika

- Bakan Varank: "Kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurt dışından tedarik edilmesine asla tahammülümüz yok"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

"Vermedikleri ürünleri yerli olarak ürettik SİHA'larımızda bu kameralarımızı kullanmaya başladık

"Biz sabit kanatlı İHA'larımızı TCG Anadolu'ya indirip kaldırmayı başardığımızda dünyada bunu yapabilen tek ülke olacağız "

"Makine Kimya Endüstrisi Kurumumuz özelleştirilmeyecek, aksine kamu hüvviyetini kanunla koruyacak"

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, her zaman yerli ve milli ifadesini vurguladıklarını belirterek, "Bu bağlamda Cumhurbaşkanımızın sıklıkla vurguladığı bir konu var. Kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurt dışından tedarik edilmesine asla tahammülümüz yok" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Etimesgut 3'üncü Hava Bakım Fabrikası'nda düzenlenen Hassas Güdüm Kiti-82 Teslimat Töreni'ne katıldı. Bakan Varank'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı törene TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da katıldı. HGK-82 Kiti, 500 lb. (226 kilogram) MK-82 bombalarını Küresel Konumlandırma Sistemi, Ataletsel Navigasyon Sistemi ile tüm hava koşullarında görev yapabilen, akıllı ve 10 metre altında hassas vuruş kabiliyetine sahip bir mühimmata çeviriyor. Tören ile Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile ASFAT arasında imzalanan protokol kapsamında bin adet HGK-82 kiti üretimi ASFAT ana yükleniciliğinde TÜBİTAK SAGE'nin teknik desteği ile gerçekleştirildi. 25 kilometre menzile sahip olan HGK-82 kiti, bağlı uçuşta yeniden hedef belirleme, karıştırmaya karşı direnç, BRU 57 adaptörüyle iki atım yapabilme özelliklerine sahip.

Bakan Varank konuşmasında, HGK-82'lerin savunma sanayiinde ilkleri gerçekleştiren TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirildiğini dile getirerek, "Bu kitler, MK-82 genel maksat bombalarını, sahip oldukları güdüm teknolojisi ile tüm hava koşullarında gece veya gündüz görev yapabilen, hassas vuruş kabiliyetine sahip akıllı mühimmatlara çeviriyor. Malumunuz, bundan önce TÜBİTAK-SAGE ve ASELSAN ortaklığında HGK-82'lerin ilk teslimatları yapılmıştı. Bugün teslimini gerçekleştirdiğimiz HGK-82'ler ise; ASFAT-TÜBİTAK ortaklığında yürütülen toplamda bin adetlik kit üretim projesi kapsamında üretimi tamamlanan ilk partilerin teslimi olmuş oluyor" dedi.

Yerli ve Milli Küresel Konumlama Sistemi Alıcısı KAŞİF'in bu projeye entegre edildiğini hatırlatan Bakan Varank, "Yani, teslim edilen kitlerin içerisinde yerli ve milli KAŞİF alıcıları kullanıldı. Bu dışa bağımlılığı ortadan kaldıran çok önemli bir gelişme. Bunun da haklı gururunu elbette yaşıyoruz" diye konuştu.

"Kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurt dışından tedarik edilmesine asla tahammülümüz yok"

Her zaman yerli ve milli ifadesini vurguladıklarını aktaran Bakan Varank, "Bu bağlamda Cumhurbaşkanımızın sıklıkla vurguladığı bir konu var. Kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurt dışından tedarik edilmesine asla tahammülümüz yok. Bu manada savunma sanayimiz elbette çok kritik öneme haiz. Çünkü artık ülkelerin siyasi bağımsızlığı savunma sanayindeki bağımsızlığından geçiyor" ifadelerine yer verdi.

"Vermedikleri ürünleri yerli olarak ürettik SİHA'larımızda bu kameralarımızı kullanmaya başladık"

Savunma sanayii alanında Türkiye'ye karşı uygulanan gizli ya da açık ambargoları yerli ve milli üretimle etkisiz hale getirildiğini belirten Bakan Varank, "Çok uzağa gitmeye gerek yok.

Malumunuz, son zamanlarda SİHA'larımızda kullanılan kameralar için biliyorsunuz ambargo uygulayan ülkeler oldu. Ancak bu bizi yıldırdı mı? Bilakis biz bu engeli lehimize çevirmeyi başardık. Vermedikleri ürünleri yerli olarak ürettik SİHA'larımızda bu kameralarımızı kullanmaya başladık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bugün yüzde 70'lerin üstünde yerlilik oranına sahip, 10 milyar dolarlık ciroyu, 3 milyar dolarlık ihracatı aşan bir savunma sanayii sektörüne sahibiz" diye konuştu.

"biz sabit kanatlı İHA'larımızı TCG Anadolu'ya indirip kaldırmayı başardığımızda dünyada bunu yapabilen tek ülke olacağız "

İHA'ların dünya gündeminde en ön sıralarda yer aldığını vurgulayan Bakan Barank şunları kaydetti:

"Göreceksiniz, dünya F-35'leri değil semalarda yerini almasıyla savaşan İHA'larımızı konuşacak. Ben buna yürekten inanıyorum. TCG Anadolu gemimizin üretimi devam ediyor. Ama inşallah biz sabit kanatlı İHA'larımızı TCG Anadolu'ya indirip kaldırmayı başaracağız. Bunu başardığımızda da dünyada bunu yapabilen tek ülke olacağız. O zaman da Türkiye'yi konuşmaya devam edecekler. İnşallah çok daha büyük başarılara imza atacağız. Çünkü Cumhurbaşkanımızın bize çizdiği Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla gözümüzü en yukarılara dikmiş durumdayız."

"Makine Kimya Endüstrisi Kurumumuz özelleştirilmeyecek, aksine kamu hüvviyetini kanunla koruyacak"

Muhalefet tarafından 'MKE özelleştiriliyor' tarzında kirli dezenformasyon yürütüldüğünü söyleyen Bakan Varank, "Bazı sendikaların da bu oyuna geldiğini üzülerek takip ediyoruz. Bir şeyin altını özellikle çizelim. Mecliste görüşülecek kanun teklifine göre, Makine Kimya Endüstrisi Kurumumuz özelleştirilmeyecek, aksine kamu hüvviyetini kanunla koruyacak. Sermayesi hazinede, yönetimi, hak ve yetkileri Savunma Bakanlığı'nda olan özel hukuk hükümlerine tabi bir kamu şirketine dönüşecek. Çalışanlarının hakları ise sonuna kadar korunmaya devam edecek" açıklamasını yaptı.

Toplantıya ayrıca, 3. Hava Bakım Fabrikası Müdürlüğü Tuğgeneral Ercan Erzincan, ASFAT Genel Müdürü Esad Akgün, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katıldı.