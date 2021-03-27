Bakan Varank, kendisine 'doblo' esprisi yapan sosyal medya kullanıcısına verdiği cevapla gülümsetti - Son Dakika

Geçtiğimiz gün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından bir kullanıcının Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile halı saha maçı sırasında çekilen bir fotoğrafını paylaşarak yaptığı bir paylaşıma espirili bir cevap verdi.

"GİZLİ GİZLİ PİKNİĞE GİDİYOR"

'Beyinsiz' isimli Twitter kullanıcısı, Mustafa Varank ile Mevlüt Çavuşoğlu'nun birlikte bir fotoğrafını paylaşarak "Bakan Varank'ın metroya vapura motosiklete binmesine şaşıranlar var. Bence bu abinin garajında bir yerlerde 2011 model doblosu var, arada amcaoğullarıyla baraj kenarına pikniğe gidiyor gizli gizli. En sevdiği yemek de mangalda kanat" yazdı.

"ARACI SATTIK, ŞU AN YOK"

Bakan Varank da söz konusu paylaşımı alıntılayarak "Babam Giyimkent'teki restoranı devredince Doblo'yu sattık, şu an yok" ifadeleriyle esprili bir yanıt verdi.