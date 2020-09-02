Bakan Varank: "Kılavuz, Kovid-19 salgını ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında... - Son Dakika

YÖK Başkanlığı ile Türk Standardları Enstitüsü arasındaki iş birliği protokolü imza töreni

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları

İmza töreni

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara'da Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Türk Standardları Enstitüsü arasındaki iş birliği protokolü imza törenine katıldı.

(2)

Varank: "YÖK ile Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Kılavuzu'nu hazırlayacağız"

Varank: "Kılavuz, Kovid-19 salgını ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında üniversitelerde sağlıklı ortamlar oluşturmaya odaklanacak"