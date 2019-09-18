Bakan Varank: "Kimya, ilac¸, ulaşım araçları, makine, bilgisayar, elektronik, optik, elektrikli...
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Bakan Varank: "Kimya, ilac¸, ulaşım araçları, makine, bilgisayar, elektronik, optik, elektrikli teçhizat sektöründeki stratejik malzeme üretimini teşvik edeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:28 Kaynak: AA
Bakan Varank: "Kimya, ilac¸, ulaşım araçları, makine, bilgisayar, elektronik, optik, elektrikli teçhizat sektöründeki stratejik malzeme üretimini teşvik edeceğiz."
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