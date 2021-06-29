Bakan Varank, Kırşehir'de fabrikaları ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kırşehir programı kapsamında fabrika ziyaretleri gerçekleştirdi.

Bakan Varank, ilk olarak ilde 4 binden fazla kişiye istihdam sağlayan Petlas'ın fabrikasını ziyaret etti.

Fabrikanın lastik imalatı birimlerinde incelemelerde bulunan Varank, AKO Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özcan ve Petlas Genel Müdürü Hakan Yalnız'dan, üretim aşamalarına ilişkin bilgi aldı.

Varank'a fabrikada İHA ve SİHA'ların lastiklerinin de üretildiği bilgisi verildi. Fabrikada çeşitli araçlara yönelik üretilen lastiklerin sergilendiği alanı gezen Varank, çalışanlarla sohbet etti.

Daha sonra Bakan Varank, Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) gıda ve paketleme makinaları imalatı yapan Uygurlar Makina'ya ziyarette bulundu.

Firmanın yerli tasarımını ve üretimini gerçekleştirdiği makineleri inceleyen Varank, yetkililerden bilgi aldı.

Saat 22.15'te kurdele kesti

Varank daha sonra Wenta'nın Kırşehir OSB'de bulunan fabrikasını ziyaret etti.

Firmanın Ahiler Kalkınma Ajansı ile yaptığı yeni yatırım için kurdele kesen Varank, "Saat şu an itibarıyla 22.15 oldu. Nadir bu saatlerde kestiğim kurdelelerden. Genelde fabrikaları geziyorum ama kurdele kesmiyoruz. İnşallah şehrimizin ekonomisine bölgemize ülkemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Varank, fabrikayı gezisi sırasında burada üretilen hidrofor genleşme tanklarına kaynak yaptı.

Son olarak, Eraslan Güneş Enerji Sistemleri'ni ziyaret eden Varank, firmanın üretim birimlerinde incelemelerde bulundu.