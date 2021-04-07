Bakan Varank: KOBİ'lere 1 milyon TL dijitalleşme desteği vereceğiz - Son Dakika

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) bugün itibarıyla 'İmalat Sanayinde Dijitalleşme' temasıyla 3'üncü çağrıya çıktığını belirtti. Varank, "KOBİ'lerimize 300 bin liraya kadar geri ödemesiz, 700 bin lira kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon liraya kadar destek vereceğiz" dedi.

Bakan Varank, yazılı açıklama yaparak, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı'nın 'İmalat Sanayinde Dijitalleşme' çağrısını kamuoyu ile paylaştı. Bakan Varank, imalat sanayisinde dijital dönüşümün, 11'inci Kalkınma Planı ve 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın odak alanları arasında yer aldığını belirtti. Varank, "Biz de dijital teknolojiler ile verimliliğin artmasını, standartlara tam uyumlu ve kaliteli ürünlerin üretilmesini ve böylece KOBİ'lerimizin rekabet gücünü arttırmayı hedeflerimiz arasına koyduk. Bildiğiniz gibi içinde bulunduğumuz pandemi süreci, bütün iş yapma biçimlerimizi değiştirdi. Bu dönemde birçok yeni kavram hayatımıza girdi. İmalat sektörü olarak baktığımızda salgın ile birlikte dijitalleşmenin tetiklendiğini görüyoruz. KOBİ'lerimiz iş süreçlerine dijitalleşmeyi entegre etmeye başladı. İmalat sanayimiz, artık dijital dönüşümün ne kadar önemli olduğunu daha iyi kavradı" dedi.

'3'ÜNCÜ ÇAĞRIYA ÇIKILDI'Bakan Varank, KOSGEB olarak KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı 'İmalat Sanayinde Dijitalleşme' temasıyla yeni çağrıya çıktıklarını kaydederek, şunları kaydetti: "Bu temayla üçüncü kez çıktığımız bu çağrımız ile yine akıllı dijital teknolojileri geliştiren veya bunları imalat süreçlerinde kullanan KOBİ'leri destekleyeceğiz. Dijital teknolojilerin yerli üretimini ve ticarileşmesini sağlayarak güçlü bir dijital ekosistem oluşturmaya devam edeceğiz. 'İmalat Sanayinde Dijitalleşme' temasıyla ilk çağrıya 2019'da çıkmıştık. Toplamda 258 KOBİ'ye 71,5 milyon liralık desteği onaylamıştık. 2020 yılında ikinci çağrıyı ilan ettik. Artan farkındalık ve talep doğrultusunda 396 KOBİ'mizin 158 milyon liralık destekten faydalanması yönünde karar aldık. Bu çağrılarımızla sanayide dijitalleşme konusunda KOBİ'lerde farkındalık oluşturduk. İlk ikisinde olduğu gibi bu yeni çağrımızda da KOBİ'lerimize 300 bin liraya kadar geri ödemesiz, 700 bin lira kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon liraya kadar destek vereceğiz. Böylece yerli ve yetkin dijital teknoloji geliştiricisi KOBİ'lerin sayısını artırmayı sürdüreceğiz. Başvuruları, 17 Mayıs'a kadar alacağız. KOBİ'lerimiz çağrıya e-Devlet üzerinden başvurabilir. Çağrı sonuçlarını da temmuz ayında açıklamayı planlıyoruz. KOSGEB, ilk iki çağrıda KOBİ'lerden gelen geri dönüşleri de dikkate aldı. Akıllı dijital teknolojileri geliştiren KOBİ'lerin ihtiyaç duydukları en önemli kaynağın nitelikli personel olduğu tespitinden hareketle personel desteği üst limitini, 90 bin TL'den 300 bin TL'ye çıkardı. Akıllı dijital teknolojileri kendi iş süreçlerine adapte edecek imalatçı KOBİ'lerinin yazılım desteği limiti de 100 bin TL'den 300 bin TL'ye yükseltildi." '8 ALANDAKİ PROJELER DESTEKLENECEK'

Bakan Varank, 'İmalat Sanayinde Dijitalleşme' temalı çağrıda geri ödemeli destek tutarının yüzde 50'ye kadar olan kısmının 'erken ödeme' olarak verilebileceğini kaydederek, "KOBİ'ler çağrı kapsamında en az 8 ay, en fazla 16 ay içinde projelerini tamamlayabilecek. 'Büyük verinin analitik yöntemlerle işlenmesi ve imalat sanayinde kullanımı', 'imalat sanayinde nesnelerin interneti', 'imalat sanayinde endüstriyel robot teknolojileri', 'imalat sanayinde akıllı sensör teknolojileri', 'yapay zekaya dayalı siber fiziksel akıllı fabrika sistem ve bileşenleri', 'imalat sanayinde siber güvenlik', 'imalat sanayinde akıllı ve esnek otomasyon sistemleri' ve 'imalat sanayinde sanal gerçeklik/artırılmış gerçeklik' başlıklarında 8 alandaki projeler desteklenecek" dedi.

ANKARA,