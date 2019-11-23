Bakan Varank, Kök Hücre Enstitüsü'nü ziyaret etti (1)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü'nün ulusal merkez olması için resmi süreçlerin devam ettiğini belirterek, bu gibi yapıları tüm Türkiye'nin hizmetine açmayı ve uluslararası bir hale getirerek dünyaya etki edecek kritik teknolojileri üretmek istediklerini bildirdi.

Varank, Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü'nü ziyaret etti. Söz konusu enstitünün faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Varank, laboratuvarlarda incelemede bulundu.

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Varank, Türkiye'deki araştırma kabiliyetleri tüm bilim insanlarının kullanımına sunmak istediklerini söyledi.

Varank, Türkiye'de kritik teknolojilerde araştırma yapan ve bunu ürüne dönüştürmek için sanayiyle birlikte hareket eden altyapılar olduğuna dikkati çekerek, "Kök Hücre Merkezi de bunlardan birisi olmak için bakanlığımıza başvurdu. Resmi süreçler yürütülüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak bu kabiliyetleri bizzat görmek istedim. Bu yapıları tüm Türkiye'nin hizmetine açmak, hatta uluslararası bir merkez haline getirerek dünyaya etki edecek kritik teknolojileri üretme çalışmalarımızı hızlandırmak istiyoruz." diye konuştu.

Ankara Üniversitesi bünyesindeki Elektron Hızlandırıcısı ve Lazer Tesisi'ni (TARLA) de ziyaret ettiklerini belirten Varank, TARLA'nın da sanayiye malzeme alanında önemli işler yapan, katma değerli üretime etki eden ve uzay araştırmalarında kullanılabilen bir altyapı olduğunu dile getirdi.

"Milli menfaatler için önemli"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş de Kök Hücre Enstitüsü ile TARLA'nın ulusal merkez olması için uzun yıllardır çalıştıklarını söyledi.

Bakan Varank'ın söz konusu merkezlere yaptığı ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren İbiş, "Bu kaynaklar devletten geliyor, Sayın Bakanımız kaynakların sonuçlarının neler olduğu ve ne aşamaya geldiğini gördü. Biz de onlara bugünü ve gelecek tasarımımızı anlattık. Buranın neden ulusal merkez olması gerektiğini vurguladık." dedi.

İbiş, ulusal merkezlerin tüm ülkenin kullanımına açıldığını ve kaynakların birleştirilmesinin milli menfaatler açısından önemli olduğunu belirterek, "Kolay kolay hiçbir üniversite böyle bir merkezin elinden çıkıp ulusal merkez olmasını istemez. Biz milli menfaatimizi düşündüğümüz için bu teklifte bulunduk." değerlendirmesinde bulundu.

"5 alanda faaliyet gösteriyor"

Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Günhan Gürman ise enstitünün Ankara Üniversitesinin yetişmiş insan kaynağı ve kısıtlı imkanlarıyla bu alandaki temel bilim ve uygulamaya yönelik daha sağlam bir altyapı oluşturulması için 2009'da kurulduğunu söyledi.

Enstitünün kök hücre alanında çalışma yapan insanlara imkan sağlama ve bu çalışmaları daha ileri boyutlara götürmek için yapılandırıldığının altını çizen Gürman, "Devlet desteğiyle kurulduk, hem üretim hem de bilimsel çalışma yapma noktasındaki ülkemizdeki tek yer burası. Şu anda hücresel tedaviler ve klinik uygulamaları, doku ve organ mühendisliği ile biyomalzemeler, hücre ve doku bankacılığıyla biyobanka, kanser aşısı ve gen tedavisi ve biyoteknolojik ilaç için hücre üretilmesi gibi çok önemli 5 alanda faaliyet gösteriyoruz." bilgilerini paylaştı.

"Uluslararası rekabet gücüyle etkili bir merkez olacak"

Gürman, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK'ın enstitünün çalışmalarına önemli destekler verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Enstitü ülkemizin belki de en çok ihtiyaç duyduğu konulardan birisi olan yüksek teknolojinin bize has uygulamalarla ülkemizde geliştirerek bir faydaya ve ekonomiye dönüşmesi imkanını sağlayacak bir altyapı bilinciyle kuruldu. Şu andaki haliyle bile yaklaşık 45 aktif çalışan, hizmet alma noktasında 120'ye yakın insanın istihdam edildiği bir yapıya sahip."

Enstitünün çalışmalarının öncü olduğunu ve bir kısmının ürün aşamasına geldiğine dikkati çeken Gürman, "Hükümetimizin bundan sonra burayı bir ulusal merkez yapmasıyla uluslararası bir rekabet gücüyle yüksek etkiye sahip olan bir merkez haline geleceğine inanıyoruz." dedi.

Bakan Varank'a söz konusu ziyaretinde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da eşlik etti.