Bakan Varank: " Konya akıllı şehir uygulamalarında da model" - Son Dakika
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Bakan Varank: " Konya akıllı şehir uygulamalarında da model"

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nde bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi standını ziyaret ederek akıllı şehir uygulamaları hakkında bilgi aldı.

Bakan Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nde bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi standını ziyaret ederek akıllı şehir uygulamaları hakkında bilgi aldı. Bakan Varank, Konya'nın her alanda olduğu gibi akıllı şehircilik uygulamalarında da model olduğunu söyledi.


Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 'Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara'da düzenlenen ve iki gün devam edecek kongrenin açılışı sonrası Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile birlikte Konya Büyükşehir Belediyesinin standını ziyaret etti. Stantta akıllı şehircilik uygulamaları hakkında bilgi alan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Konya'nın her alanda olduğu gibi akıllı şehircilik uygulamalarında da model olduğunu belirterek, Başkan Altay'ı tebrik etti. Bakan Varank, Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi ve ASELSAN Konya Silah Sanayi'nin Konya'nın bu gelişimine büyük katkı sağlayacağını vurguladı.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da hayata geçirdikleri akıllı şehir uygulamalarının hayatı kolaylaştırdığını belirterek, Konya'ya Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi ve ASELSAN Konya Silah Sanayi'nin kazandırılmasına katkı sağlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a teşekkür etti. Başkan Altay, "Her alanda olduğu gibi akıllı şehir konusunda da yerel yönetimlere vizyon kazandıran ve destekleriyle şehirlerin geleceğe hazırlanmasında büyük emeği olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum" dedi. Başkan Altay, "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" kapsamında "Yenilikçi Yerel Politikalarla Dönüşen Şehirlerimiz" başlıklı oturumda da konuşacak. - KONYA

Mustafa Varank, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:49 Kaynak: İHA
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