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Bakan Varank: "Koronavirüsün küresel etkilerinin tam ortaya çıkmadığı ocakta sanayi üretimimiz...
7 saat önce
Bakan Varank: "Koronavirüsün küresel etkilerinin tam ortaya çıkmadığı ocakta sanayi üretimimiz yüzde 7.9'luk artışla pozitif trendini sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:56 Kaynak: AA
Bakan Varank: "Koronavirüsün küresel etkilerinin tam ortaya çıkmadığı ocakta sanayi üretimimiz yüzde 7.9'luk artışla pozitif trendini sürdürdü."
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