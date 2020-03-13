Bakan Varank: "Koronavirüsün küresel etkilerinin tam ortaya çıkmadığı ocakta sanayi üretimimiz... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Varank: 'Koronavirüsün küresel etkilerinin tam ortaya çıkmadığı ocakta sanayi üretimimiz... - Son Dakika Ekonomi

Bakan Varank: "Koronavirüsün küresel etkilerinin tam ortaya çıkmadığı ocakta sanayi üretimimiz...

7 saat önce

Bakan Varank: "Koronavirüsün küresel etkilerinin tam ortaya çıkmadığı ocakta sanayi üretimimiz yüzde 7.9'luk artışla pozitif trendini sürdürdü.

Bakan Varank:

Bakan Varank: "Koronavirüsün küresel etkilerinin tam ortaya çıkmadığı ocakta sanayi üretimimiz yüzde 7.9'luk artışla pozitif trendini sürdürdü."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:56 Kaynak: AA
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