Bakan Varank: KOSGEB 175 baz puan indirim yaptı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), bankalarla yaptığı yeni anlaşmayla Finansman Destek Programı'nda faiz oranlarını aşağı yönlü revize ederek 175 baz puanlık bir indirim yaptı. Kredi kullanan KOBİ'ler, bu revizyonla birlikte artık 15 bin liraya kadar daha az maliyetli finansman kullanabilecekler" dedi.

Ankara Ticaret Odası Congresium'da düzenlenen, 7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri ödül töreninde konuşan Bakan Varank, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) cephesinde güncel bir gelişme olduğunu belirterek, Avrupa komisyonuyla yürüttükleri müzakereler sonucunda, tarihi bir karar alınmasını sağladıklarını bildirdi. Bakan Varank, "Avrupa Birliği'nin (AB) Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programları'na TÜBİTAK koordinasyonunda katılım sağlıyoruz" dedi.

'İSTEDİĞİMİZİ ALDIK'

Bakan Varank, AB'nin programlarında havuz sisteminin olduğunu, Türkiye'nin her sene bu havuza belli miktarda katkıda bulunduğunu belirterek, "Bu katkıların, fon olarak bize dönüşü, maalesef istediğimiz seviyelerde olmuyordu. Katma değeri yüksek olmasına rağmen, zaman zaman projelerimiz kısıtlı bütçe sebebiyle fonlardan yararlanamıyordu. Biz bu gidişatı değiştirmek istedik. TÜBİTAK, muhataplarıyla yoğun müzakereler yürüttü ve günün sonunda da istediğimizi almış olduk. Bundan böyle havuza koyduğumuz para, sadece ülkemizden başvuruda bulunan projeleri desteklemek için kullanılacak. Avrupa komisyonu, ilk defa bu yönde bir karara imza attı. Önümüzdeki sene 80 milyon euroya yakın bir kaynağı özel sektörümüz ve akademisyenlerimizin talepleri doğrultusunda kullandıracağız" diye konuştu.

'194 MİLYON LİRA KAYNAK KULLANDIRDIK'

Bakan Varank, yüksek teknolojiye yatırım yapan girişimcilerin, daha yüksek yoğunluklu yatırım teşvikleriyle motive edildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu alandaki yatırımlara da vergi istisna ve muafiyetleriyle beraber, nitelikli personel desteği, yatırım yeri tahsisi gibi yatırım maliyetini düşürecek teşvikler sunuyoruz. TÜBİTAK aracılığıyla da Ar-Ge kabiliyetlerimizi artıracak ve girişimcilik ekosistemini geliştirecek destekleri işletmelerle buluşturuyoruz. Firmaları hem kendi aralarında hem de üniversitelerle işbirlikleri geliştirmelerini sağlıyoruz. Son 5 yılda, 7 bin 500 firma ve üniversitenin 9 binin üzerindeki projesine 3,5 milyar lira hibe verdik. Kendi firmalarını kuran bin 112 girişimciye, Tekno-Girişim Sermaye Desteği Programıyla (BiGG) 194 milyon lira kaynak kullandırdık. Bakanlığımızın ilgili kuruluşu KOSGEB aracılığıyla da KOBİ'lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve kapasitelerinin artırılması için çeşitli programlar yürütüyoruz."

'BU YIL 700'E YAKIN KOBİ 220 MİLYON LİRALIK KAYNAKTAN FAYDALANDI'

Bakan Varank, KOSGEB aracılığıyla KOBİ'lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve kapasitelerinin artırılması için çeşitli programlar yürütüldüğünün altını çizerek, şunları söyledi: "Bu sene 700'e yakın KOBİ'miz, farklı programlar aracılığıyla, 220 milyon liralık bir kaynaktan faydalandı. Yeri gelmişken burada güzel bir haberi daha sizlerle ve kamuoyuyla paylaşmak isterim. 21 Ekim'de Bankalar ve Kredi Garanti Fonuyla bir protokol imzalamış ve KOBİ Finansman Destek Programını devreye almıştık. Bu yeni programda; KOSGEB'in girişimcilik desteklerinden yararlanan ya da yararlanmayı planlayan geleneksel girişimcilere 50 bin liraya kadar, stratejik ve öncelikli sektörlerdeki işletmelere de 500 bin liraya kadar kredi finansman desteği sağlıyoruz."

'ŞİMDİDEN HAYIRLI OLSUN'

KOBİ'lerin finansmana daha kolay erişimi için KOSGEB'in bankalarla yaptığı protokolde firmaların lehine değişikliğe gidildiğini vurgulayan Bakan Varank, "KOSGEB, bankalarla yaptığı yeni anlaşmayla Finansman Destek Programında faiz oranlarını aşağı yönlü revize ederek 175 baz puanlık bir indirim yaptı. Kredi kullanan KOBİ'ler, bu revizyonla birlikte artık 15 bin liraya kadar daha az maliyetli finansman kullanabilecekler. Şimdiden hayırlı olsun diyorum" dedi.

'HALA ENVANTER LİSTESİ YAPMAMIŞ KURUMLARA SON ÇAĞRI

Bakan Mustafa Varank, bakanlığın bir diğer yenilikçi adımının ise, Laboratuvar ve Araştırma Altyapısı Portalı'nın kurulması olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Üniversiteler, araştırma altyapıları, TÜBİTAK ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) bünyesindeki laboratuvarları ve envanteri listeleyip, sanayinin kullanımına açmak istiyoruz. Bu sayede kaynak israfının ve mükerrer yatırımın önüne geçmiş olacağız. Şimdiye kadar 4 bine yakın laboratuvarı veri girişi için yetkilendirdik. 2 bin civarında test kabiliyeti tanımlaması yapıldı. 4 bini aşkın cihaz da kaydedildi."

Hala envanter listelemesi yapmamış kurumlara çağrıda bulunan Bakan Varank, "Buradan çağrıda bulunayım. Bildirimlerinizi en kısa sürede tamamlayın. Laboratuvarların, altyapıların hem birbirleriyle hem de özel sektörle işbirliği yapmaları, tecrübe ve yetkinlik paylaşımı yoluyla ekonomiye ciddi kazançlar getirecek" dedi.