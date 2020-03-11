Bakan Varank, 'KOSGEB İş Birliği Protokolü' imza törenine katıldı - Son Dakika

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Bakan Varank, 'KOSGEB İş Birliği Protokolü' imza törenine katıldı
6 saat önce
Bakan Varank, 'KOSGEB İş Birliği Protokolü' imza törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:10 Kaynak: DHA
Bakan Varank, 'KOSGEB İş Birliği Protokolü' imza törenine katıldı
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