Bakan Varank, 'KOSGEB İş Birliği Protokolü' imza törenine katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Varank, 'KOSGEB İş Birliği Protokolü' imza törenine katıldı - Son Dakika

Bakan Varank, 'KOSGEB İş Birliği Protokolü' imza törenine katıldı

6 saat önce

Bakan Varank, 'KOSGEB İş Birliği Protokolü' imza törenine katıldı.

Bakan Varank, 'KOSGEB İş Birliği Protokolü' imza törenine katıldı

Bakan Varank, 'KOSGEB İş Birliği Protokolü' imza törenine katıldı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:10 Kaynak: DHA
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