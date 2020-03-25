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Bakan Varank: "KOSGEB programlarında proje yükümlülüklerini 11 Mart ve sonrasında yerine getirmesi...
6 saat önce
Bakan Varank: "KOSGEB programlarında proje yükümlülüklerini 11 Mart ve sonrasında yerine getirmesi gereken işletmelere 4 aya kadar ek zaman vereceğiz"
Bakan Varank: "KOSGEB programlarında proje yükümlülüklerini 11 Mart ve sonrasında yerine getirmesi gereken işletmelere 4 aya kadar ek zaman vereceğiz"
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:12 Kaynak: AA
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