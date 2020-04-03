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Bakan Varank: "(Kovid-19'a yönelik aşı ve ilaç) Şu anda desteklediğimiz 14 projenin maliyeti 18...
6 saat önce
Bakan Varank: "(Kovid-19'a yönelik aşı ve ilaç) Şu anda desteklediğimiz 14 projenin maliyeti 18 milyon lira, bu fonu araştırmacılarımıza sağlıyoruz.
Bakan Varank: "(Kovid-19'a yönelik aşı ve ilaç) Şu anda desteklediğimiz 14 projenin maliyeti 18 milyon lira, bu fonu araştırmacılarımıza sağlıyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:30 Kaynak: AA
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