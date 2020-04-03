Bakan Varank: "(Kovid-19'a yönelik aşı ve ilaç) Şu anda desteklediğimiz 14 projenin maliyeti 18... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Varank: '(Kovid-19'a yönelik aşı ve ilaç) Şu anda desteklediğimiz 14 projenin maliyeti 18... - Son Dakika Ekonomi

Bakan Varank: "(Kovid-19'a yönelik aşı ve ilaç) Şu anda desteklediğimiz 14 projenin maliyeti 18...

6 saat önce

Bakan Varank: "(Kovid-19'a yönelik aşı ve ilaç) Şu anda desteklediğimiz 14 projenin maliyeti 18 milyon lira, bu fonu araştırmacılarımıza sağlıyoruz.

Bakan Varank:

Bakan Varank: "(Kovid-19'a yönelik aşı ve ilaç) Şu anda desteklediğimiz 14 projenin maliyeti 18 milyon lira, bu fonu araştırmacılarımıza sağlıyoruz."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:30 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla koronavirüs tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu
Koronavirüs nedeniyle 9 ülkede 125 Türk vatandaşı hayatını kaybetti Koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan Macide: Bu hastalıkta moral çok önemli Son dakika: Bakan Varank: Koronavirüse yönelik desteklenen 14 projenin maliyeti 18 milyon lira
Vedat Muriç'in menajerinden transfer açıklaması: Tekliflerin olmaması anormal olur Vedat Muriç'in menajerinden transfer açıklaması: Tekliflerin olmaması anormal olur         
18:09
Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı         
17:49
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yardım eleştirilerine yanıt: Vatandaşımızın ihtiyacı olanı yurt dışına göndermiyoruz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yardım eleştirilerine yanıt: Vatandaşımızın ihtiyacı olanı yurt dışına göndermiyoruz         
17:44
Liselere Geçiş Sistemi kılavuzu yayımlandı! Öğrenciler 1. dönem müfredatından sorumlu olacak Liselere Geçiş Sistemi kılavuzu yayımlandı! Öğrenciler 1. dönem müfredatından sorumlu olacak         
17:40
"Nano teknoloji" diye satılan maskelerdeki tehlikeyi sektör temsilcisi açıkladı: Yıkayarak sterilize etmek imkansız         
17:36
'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı 'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı         
17:33
Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi         
17:24
İBB, koronavirüsten ölen kişinin cenazesine görevli göndermedi, naaş vatandaşlar tarafından evden çıkarıldı İBB, koronavirüsten ölen kişinin cenazesine görevli göndermedi, naaş vatandaşlar tarafından evden çıkarıldı         
17:14
Koronavirüs şüphelisi işçi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata geldi Koronavirüs şüphelisi işçi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata geldi         
17:09
Servet Yardımcı: Süper Lig'i en geç Ağustos ayı sonunda bitireceğiz Servet Yardımcı: Süper Lig'i en geç Ağustos ayı sonunda bitireceğiz         
17:06
Borussia Dortmund'un stadı tedavi merkezi olacak Borussia Dortmund'un stadı tedavi merkezi olacak         
17:06
Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor         
17:04
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi         
17:00
Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti         
16:50
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü         
16:50
Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti         
16:45
Karantinada canı sıkılan Bella, çamaşırsız giydiği ceketi ile yürek hoplattı Karantinada canı sıkılan Bella, çamaşırsız giydiği ceketi ile yürek hoplattı         
16:40
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler         
16:37
Koronavirüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuyla ilgili açıklama: Şimdilik durum umut verici ama stabil Koronavirüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuyla ilgili açıklama: Şimdilik durum umut verici ama stabil         
16:33
Rıdvan Dilmen: UEFA'nın açıklaması gaz almak için Rıdvan Dilmen: UEFA'nın açıklaması gaz almak için         
16:28
Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor         
16:28
Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi         
16:15
Böbrek nakli yaptırdığı hastaneyi unutmadı! Selena Gomez'den yüklü korona bağışı Böbrek nakli yaptırdığı hastaneyi unutmadı! Selena Gomez'den yüklü korona bağışı         
16:10
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi         
16:08
Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına "Koronavirüs aşısı bulunur" yazısı astı         
16:02
Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı         
15:58
İtalya'dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu İtalya'dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu         
15:55
Son Dakika: Karantinadan kaçanlar Son Dakika: Karantinadan kaçanlar "aranan-kayıp" listesine eklenecek         
15:54
Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı         
15:39
Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2020 18:19:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Varank: "(Kovid-19'a yönelik aşı ve ilaç) Şu anda desteklediğimiz 14 projenin maliyeti 18... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]