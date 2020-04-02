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Bakan Varank: "(Kovid-19'a yönelik çalışmalar) Gerekirse bakanlığımızın tüm kaynaklarını bu iş için...
10 dakika önce
Bakan Varank: "(Kovid-19'a yönelik çalışmalar) Gerekirse bakanlığımızın tüm kaynaklarını bu iş için kullanmamızın önünde hiçbir engel yok."
Bakan Varank: "(Kovid-19'a yönelik çalışmalar) Gerekirse bakanlığımızın tüm kaynaklarını bu iş için kullanmamızın önünde hiçbir engel yok."
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 10:46 Kaynak: AA
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