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Bakan Varank: "Kovid-19 ile mücadele ettiğimiz bugünlerde yatırım ve istihdam cephesinden güzel...
6 saat önce
Bakan Varank: "Kovid-19 ile mücadele ettiğimiz bugünlerde yatırım ve istihdam cephesinden güzel haber var. Bosch, Bursa'daki yatırımını genişletecek.
Bakan Varank: "Kovid-19 ile mücadele ettiğimiz bugünlerde yatırım ve istihdam cephesinden güzel haber var. Bosch, Bursa'daki yatırımını genişletecek."
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 11:05 Kaynak: AA
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