Bakan Varank Kovid-19 ile mücadelede atılan adımlara ilişkin basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Varank Kovid-19 ile mücadelede atılan adımlara ilişkin basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

Bakan Varank Kovid-19 ile mücadelede atılan adımlara ilişkin basın toplantısı düzenledi Açıklaması

7 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK ile girişimciler ve bilim insanlarının projelerinin hemen hayata geçmesini sağlayacak özel program hazırladıklarını belirterek, "Kovid-19'un teşhis ve tedavisinde kullanılacak ürünlere, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik...

Bakan Varank Kovid-19 ile mücadelede atılan adımlara ilişkin basın toplantısı düzenledi Açıklaması, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK ile girişimciler ve bilim insanlarının projelerinin hemen hayata geçmesini sağlayacak özel program hazırladıklarını belirterek, "Kovid-19'un teşhis ve tedavisinde kullanılacak ürünlere, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlara, hastalığın önlenmesinde etkili koruyucu ürünler geliştiren Ar-Ge projelerine, salgının doğrudan veya dolaylı sonuçlarına etki edebilecek bilişim uygulamalarına hızlıca destek vereceğiz." dedi.

Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Bakanlığın atacağı yeni adımlara ilişkin düzenlendiği basın toplantısında, koronavirüsle mücadelede büyük bir özveriyle çalışan sağlık emekçilerine teşekkür etti.

Tüm bakanlıkların Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerini en aza indirmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve eş güdüm içinde çalıştıklarına işaret eden Varank, "Yaşadığımız bu sürecin, ticarette, tüketimde ve diğer tüm sosyal alanlarda köklü değişiklikleri beraberinde getireceğinin farkındayız. Bu tarihi dönemde, ülkemizin etkin tedbirler almasının yanı sıra öncü adımlar atmasının da önemine inanıyoruz." diye konuştu.

Varank, dünyadaki tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerine değinerek, bilim, teknoloji, sanayi ve tüm üretim süreçlerinde Türkiye'yi güçlü tutmak için gayret gösterdiklerini vurguladı.

Türkiye'nin nitelikli bilim insanları, gelişmiş araştırma altyapıları, güçlü sanayisi ve proaktif girişimcileri sayesinde şoklara cevap verebilme kabiliyeti sağlam bir ülke olduğunun altını çizen Varank, Bakanlık olarak ilk günlerden itibaren tüm paydaşlarla istişare halinde olduklarını dile getirdi.

Yatırım teşvik yükümlülüklerine esneklik

Bakan Varank, bu süreçte birçok önemli adım atıklarını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Dün KOSGEB'in 3'lü koruma paketini açıkladık. Bu kapsamda, KOBİ TEKNOYATIRIM Destek Programı'na yeni ürünler ilave ettik. KOSGEB alacaklarını 3 ay erteledik ve projelerine de 4 ay ek süre verdik. Bugünlerde en çok ihtiyaç duyulan, dezenfektan, koruyucu elbise, gözlük, maske, eldiven gibi sağlık ürünlerinin yerli üretimine işletme başına 6 milyon liraya kadar destek verebileceğiz."

Varank, yatırım teşvikleriyle ilgili de önemli karar aldıklarını vurgulayarak, kredi faiz desteği uygulamasına esneklik getirdiklerini söyledi.

Yatırım teşviklerinden faydalanan firmaların, kullandıkları kredi faizinin veya kar payının bir kısmının Bakanlık tarafından karşılandığını anımsatan Varank, şöyle devam etti:

"Mevcut uygulamada firmalar, bankalara yaptıkları kredi geri ödemelerinde aksama olması durumunda faiz desteğinden yararlanamıyorlardı. Aldığımız yeni kararla bu dönemde bankalara karşı yükümlülüğünü yerine getiremeyen firmalar için bu kuralı askıya alıyoruz. Firmalar, bu döneme ilişkin banka ödemelerini daha sonra gerçekleştirdiğinde de faiz veya kar payı desteğinden aynen faydalanabilecek."

Kovid-19'a yönelik portal devrede

Varank, Kovid-19 ile mücadele kapsamında TÜBİTAK ile girişimcilerin ve bilim insanlarına ait projelerin bir an önce hayata geçmesini sağlayacak özel ve hızlı bir destek programı hazırladıklarını bildirdi.

Söz konusu programa ilişkin çağrıya bugün çıkılacağı bilgisini veren Varank, "2 Nisan'a kadar açık olacak bu çağrılar, maksimum bir hafta içinde değerlendirilecek ve sonuçlandırılacak. Bu çerçevede, Kovid-19'un teşhis ve tedavisinde kullanılacak ürünlere, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlara, hastalığın önlenmesinde etkili koruyucu ürünleri geliştiren Ar-Ge projelerine, salgının doğrudan veya dolaylı sonuçlarına etki edebilecek bilişim uygulamalarına hızlıca destek vereceğiz." diye konuştu.

Varank, bu dönemde bilimin ve teknolojinin gücünden maksimum seviyede faydalanılması gerektiğine dikkati çekerek, yeni bir uygulama olarak geliştirilen "TÜBİTAK COVID-19" portalını da devreye aldıklarını söyledi.

Portalın, bilim ve teknoloji odaklı süreçlerde "birlikte başarma" anlayışıyla tasarlandığını aktaran Varank, burada Kovid-19 ile ilgili Türkiye'nin yetkinliklerine, güncel bilgilere, akademik araştırma ve makalelere yer verdiklerini anlattı.

Varank, "covid19.tubitak.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek portalda, araştırmacılara özel bir bölüm oluşturduklarını ifade ederek, "Ülkemizde bu konuda çalışan tüm araştırmacılar, bilgi, tecrübe ve veri paylaşımını bu portal üzerinden yapabilecek." dedi.

"Aşı ve ilaç geliştirme projelerini desteklemek için Kovid-19 alt platformu oluşturuldu"

TÜBİTAK süreçlerinin yükümlülük tarihleriyle ilgili yoğun talep aldıklarını dile getiren Varank, şunları kaydetti:

"Tıpkı KOSGEB'te yaptığımız ertelemelere benzer şekilde TÜBİTAK'ta da süre uzatımları yapılmasına karar verdik. TÜBİTAK'a verilmesi gereken tüm proje raporlarının teslim tarihlerini 3 aya kadar erteledik. Ayrıca, çağrı ve etkinliklere ilişkin başvuru sürelerini de uzattık. Burada kolaylaştırıcı bir yaklaşım izleyeceğiz. Okul ve üniversitelerin eğitime başlama tarihine bağlı olarak planlamalarımızı yapacağız."

Varank, aşı ve ilaç geliştirme konusundaki temel araştırmalara TÜBİTAK'ın liderlik ettiğini hatırlatarak, 31 Ocak'ta TÜBİTAK ve üniversitelerden bilim insanlarıyla aşı geliştirme koordinasyon toplantılarına başladıklarına dikkati çekti.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine (MAM) bağlı Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsünün koordinasyonunda, aşı ve ilaç geliştirme projelerini desteklemek için Kovid-19 alt platformunu oluşturduklarına anlatan Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'de devam eden projelerden spesifik olarak bu virüse karşı dönüştürülebilecek olanları ya da yenilikçi anlayışla çok hızlı şekilde netice alabileceğimiz projeleri belirledik. Destek süreçlerini başlattık. Biz bu mekanizmayı oldukça esnek bir şekilde tasarladık. Yeni öneri getiren tüm araştırmacılarımızı sürece kolaylıkla dahil edebileceğiz. Bu konu bizim için kritik bir öneme sahip. Bürokratik süreçleri neredeyse tamamen ortadan kaldırdık. TÜBİTAK MAM, Ege, Acıbadem, Ankara, Selçuk, Bilkent, Boğaziçi, Medipol ve İstanbul üniversiteleri ile Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Biyotıp ve Genom Merkezinden bilim insanlarımız, Kovid-19 platformu koordinasyonunda aşı ve ilaç geliştirmek için yoğun şekilde çalışıyor. Tüm bu projelerin klinik çalışmalarını Sağlık Bakanlığımıza bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı destekleyecek."

"Fırsatçıların canlarını yakacağız"

Varank, kamu vicdanını derinden yaralayan fırsatçıların ortaya çıktığını ifade ederek, "Çok açık söylüyorum, bu fırsatçıların canlarını yakacağız. Tabii diğer yandan canla başla çalışıp, 'milli duruş' sergileyen tüm üreticilerimizin de yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Açıklanan desteklerin "milli duruş" sahibi firmalar için olduğunun altını çizen Varank, "Fırsatçılık yaptığı tespit edilen firmalar, bundan sonra hiçbir şekilde Bakanlığımızın desteklerinden yararlanamayacak." diye konuştu.

Varank, Bilim Kurulunun ve bakanlıkların açıklamalarına riayet edilmesi, bireysel tedbirlerin alınması yönünde çağrıda bulunarak, hijyen kurallarına uyulması ve sosyal mesafenin korunmasının virüsle mücadelede en etkin yöntem olduğunu vurguladı.

Üretim cephesinde özveriyle çalışan emekçiler ve sanayiciler için de fabrikalarda uyulması gereken temel kuralları belirlediklerini dile getiren Varank, "Ateş ölçümünden, vardiyaların ve servislerin ayarlanmasına, hijyen alanında yapılması gerekenlerden, iş sürekliliğinin sağlanmasına varıncaya dek alınması gereken tedbirleri üretim tesisleriyle paylaştık. Üretim alanındaki tüm paydaşlarımızın bu kurallara harfiyen riayet etmesi, tehdide karşı önemli bir kalkan olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Solunum cihazında seri üretime geçilecek"

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Varank, Türkiye'de hem profesyonel hem de ev tipi solunum cihazları üreten firmalar olduğunu belirtti. Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu girişimlerle irtibata geçtik. Şu anda güzel bir oluşum gerçekleşti. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın da açıklamalarını izlemişsinizdir. Biz, girişimlerle bu olaya katkı sağlamak isteyen üreticilerimizi buluşturduk. Sağlık Bakanlığımız da burada liderlik yaptı. Şu anda 1000 kadar solunum cihazı yerli üretilip hediye edilecek. Sağlık Bakanlığımız 5 bin sipariş verdi. İnşallah Türkiye'de yerli olarak üretilmiş ama seri üretime geçmemiş bu cihazları hızlıca üretmek üzere yola koyulduk. İlk örnekleri kısa zamanda elde etmek istiyoruz. Bunların seri üretimiyle teslimatını inşallah Sağlık Bakanlığımıza yapacağız."

"Kolonya ve maske dağıtımına en kısa sürede başlanacak"

Varank, 65 yaş üstü vatandaşlara dağıtılacak maske ve kolonyalara yönelik soru üzerine, söz konusu projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşıldığını anımsattı.

Tedarikçi firmalarla görüştüklerini aktaran Varank, "İlk ürünler teslim edilmeye başlandı. Burada da 'milli' elini taşın altında koyan firmalarımız oldu. İçişleri Bakanımızla da konuştuk. Bu ürünlerin yeterli sayıda elde edilmesiyle illerde valilerimizin başkanlığında büyük bir organizasyonla İstanbul ve Ankara'da dağıtımına en kısa sürede başlamayı planlıyoruz." diye konuştu.

Öte yandan toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt da katıldı.

Mustafa Varank, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 12:32 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Nikaragua'da ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar
Korona virüse karşı bor katkılı el dezenfektanı geliyor İngilizler yazdı! Beşiktaş'ta gündem Trezeguet Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 liderlerine koronavirüs çağrısı: Bir an önce harekete geçmeliyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 liderlerine koronavirüs çağrısı: Bir an önce harekete geçmeliyiz         
19:29
Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı         
19:06
ABD, Maduro'nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu ABD, Maduro'nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu         
18:51
Medipol Başakşehir'de futbolcular ve teknik heyetin testleri negatif çıktı Medipol Başakşehir'de futbolcular ve teknik heyetin testleri negatif çıktı         
18:42
Baba, tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü Baba, tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü         
18:37
Merih Demiral, 2 bin aileye erzak yardımı yapacak Merih Demiral, 2 bin aileye erzak yardımı yapacak         
18:37
Ece Seçkin'den takipçilerini güldüren karantina paylaşımı! Kendini streçe sardı Ece Seçkin'den takipçilerini güldüren karantina paylaşımı! Kendini streçe sardı         
18:34
İngilizler yazdı! Beşiktaş'ta gündem Trezeguet İngilizler yazdı! Beşiktaş'ta gündem Trezeguet         
18:28
Nikaragua'da ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar Nikaragua'da ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar         
18:11
Bakan Koca'dan koronavirüs testi açıklaması: Testin gerekliliğine, şikayetlere bakarak hekim karar verir Bakan Koca'dan koronavirüs testi açıklaması: Testin gerekliliğine, şikayetlere bakarak hekim karar verir         
18:10
Bakırköy Adliyesi'nde görevli bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahkemeler karantinaya alındı Bakırköy Adliyesi'nde görevli bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahkemeler karantinaya alındı         
18:00
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama         
17:31
ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı 1046'ya çıktı ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı 1046'ya çıktı         
17:24
Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo! Etkin tedbirlerle salgın nisan sonunda kontrol altına alınabilir Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo! Etkin tedbirlerle salgın nisan sonunda kontrol altına alınabilir         
17:22
Eski futbolcu Wesley Sonck'tan fenomen kızına gönderme: Ben bikinili fotoğraf paylaşmıyorum Eski futbolcu Wesley Sonck'tan fenomen kızına gönderme: Ben bikinili fotoğraf paylaşmıyorum         
17:20
Kayıp olarak aranan yaşlı adam, sulama kanalında ölü bulundu Kayıp olarak aranan yaşlı adam, sulama kanalında ölü bulundu         
17:12
Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek güçtedir Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek güçtedir         
17:00
Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz         
16:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı         
16:54
Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor         
16:52
Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık, cezaevi firarisiyle yakalanarak adliyeye çıkarıldı Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık, cezaevi firarisiyle yakalanarak adliyeye çıkarıldı         
16:50
Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı         
16:48
Graziano Pelle ve sevglisinin koronavirüs dansı rekor kırdı Graziano Pelle ve sevglisinin koronavirüs dansı rekor kırdı         
16:47
Batman'da 70 yaşındaki Ali dede evinde sıkılınca salıncak yaptı Batman'da 70 yaşındaki Ali dede evinde sıkılınca salıncak yaptı         
16:44
İtalya'da 17 yıl önce koronavirüs pankartı açıldığı ortaya çıktı İtalya'da 17 yıl önce koronavirüs pankartı açıldığı ortaya çıktı         
16:43
Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yetişecek üzümleri yemeye davet etti Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yetişecek üzümleri yemeye davet etti         
16:41
Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde         
16:27
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü         
16:20
Koronavirüse yakalanan hamile kadının 'Evden çıkmayın' yakarışı! Her cümlesinde soluksuz kaldı Koronavirüse yakalanan hamile kadının 'Evden çıkmayın' yakarışı! Her cümlesinde soluksuz kaldı         
16:17
Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak         
16:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2020 19:34:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Varank Kovid-19 ile mücadelede atılan adımlara ilişkin basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]