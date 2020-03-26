Bakan Varank Kovid-19 ile mücadelede atılan adımlara ilişkin basın toplantısı düzenledi Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK ile girişimciler ve bilim insanlarının projelerinin hemen hayata geçmesini sağlayacak özel program hazırladıklarını belirterek, "Kovid-19'un teşhis ve tedavisinde kullanılacak ürünlere, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlara, hastalığın önlenmesinde etkili koruyucu ürünler geliştiren Ar-Ge projelerine, salgının doğrudan veya dolaylı sonuçlarına etki edebilecek bilişim uygulamalarına hızlıca destek vereceğiz." dedi.

Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Bakanlığın atacağı yeni adımlara ilişkin düzenlendiği basın toplantısında, koronavirüsle mücadelede büyük bir özveriyle çalışan sağlık emekçilerine teşekkür etti.

Tüm bakanlıkların Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerini en aza indirmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve eş güdüm içinde çalıştıklarına işaret eden Varank, "Yaşadığımız bu sürecin, ticarette, tüketimde ve diğer tüm sosyal alanlarda köklü değişiklikleri beraberinde getireceğinin farkındayız. Bu tarihi dönemde, ülkemizin etkin tedbirler almasının yanı sıra öncü adımlar atmasının da önemine inanıyoruz." diye konuştu.

Varank, dünyadaki tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerine değinerek, bilim, teknoloji, sanayi ve tüm üretim süreçlerinde Türkiye'yi güçlü tutmak için gayret gösterdiklerini vurguladı.

Türkiye'nin nitelikli bilim insanları, gelişmiş araştırma altyapıları, güçlü sanayisi ve proaktif girişimcileri sayesinde şoklara cevap verebilme kabiliyeti sağlam bir ülke olduğunun altını çizen Varank, Bakanlık olarak ilk günlerden itibaren tüm paydaşlarla istişare halinde olduklarını dile getirdi.

Yatırım teşvik yükümlülüklerine esneklik

Bakan Varank, bu süreçte birçok önemli adım atıklarını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Dün KOSGEB'in 3'lü koruma paketini açıkladık. Bu kapsamda, KOBİ TEKNOYATIRIM Destek Programı'na yeni ürünler ilave ettik. KOSGEB alacaklarını 3 ay erteledik ve projelerine de 4 ay ek süre verdik. Bugünlerde en çok ihtiyaç duyulan, dezenfektan, koruyucu elbise, gözlük, maske, eldiven gibi sağlık ürünlerinin yerli üretimine işletme başına 6 milyon liraya kadar destek verebileceğiz."

Varank, yatırım teşvikleriyle ilgili de önemli karar aldıklarını vurgulayarak, kredi faiz desteği uygulamasına esneklik getirdiklerini söyledi.

Yatırım teşviklerinden faydalanan firmaların, kullandıkları kredi faizinin veya kar payının bir kısmının Bakanlık tarafından karşılandığını anımsatan Varank, şöyle devam etti:

"Mevcut uygulamada firmalar, bankalara yaptıkları kredi geri ödemelerinde aksama olması durumunda faiz desteğinden yararlanamıyorlardı. Aldığımız yeni kararla bu dönemde bankalara karşı yükümlülüğünü yerine getiremeyen firmalar için bu kuralı askıya alıyoruz. Firmalar, bu döneme ilişkin banka ödemelerini daha sonra gerçekleştirdiğinde de faiz veya kar payı desteğinden aynen faydalanabilecek."

Kovid-19'a yönelik portal devrede

Varank, Kovid-19 ile mücadele kapsamında TÜBİTAK ile girişimcilerin ve bilim insanlarına ait projelerin bir an önce hayata geçmesini sağlayacak özel ve hızlı bir destek programı hazırladıklarını bildirdi.

Söz konusu programa ilişkin çağrıya bugün çıkılacağı bilgisini veren Varank, "2 Nisan'a kadar açık olacak bu çağrılar, maksimum bir hafta içinde değerlendirilecek ve sonuçlandırılacak. Bu çerçevede, Kovid-19'un teşhis ve tedavisinde kullanılacak ürünlere, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlara, hastalığın önlenmesinde etkili koruyucu ürünleri geliştiren Ar-Ge projelerine, salgının doğrudan veya dolaylı sonuçlarına etki edebilecek bilişim uygulamalarına hızlıca destek vereceğiz." diye konuştu.

Varank, bu dönemde bilimin ve teknolojinin gücünden maksimum seviyede faydalanılması gerektiğine dikkati çekerek, yeni bir uygulama olarak geliştirilen "TÜBİTAK COVID-19" portalını da devreye aldıklarını söyledi.

Portalın, bilim ve teknoloji odaklı süreçlerde "birlikte başarma" anlayışıyla tasarlandığını aktaran Varank, burada Kovid-19 ile ilgili Türkiye'nin yetkinliklerine, güncel bilgilere, akademik araştırma ve makalelere yer verdiklerini anlattı.

Varank, "covid19.tubitak.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek portalda, araştırmacılara özel bir bölüm oluşturduklarını ifade ederek, "Ülkemizde bu konuda çalışan tüm araştırmacılar, bilgi, tecrübe ve veri paylaşımını bu portal üzerinden yapabilecek." dedi.

"Aşı ve ilaç geliştirme projelerini desteklemek için Kovid-19 alt platformu oluşturuldu"

TÜBİTAK süreçlerinin yükümlülük tarihleriyle ilgili yoğun talep aldıklarını dile getiren Varank, şunları kaydetti:

"Tıpkı KOSGEB'te yaptığımız ertelemelere benzer şekilde TÜBİTAK'ta da süre uzatımları yapılmasına karar verdik. TÜBİTAK'a verilmesi gereken tüm proje raporlarının teslim tarihlerini 3 aya kadar erteledik. Ayrıca, çağrı ve etkinliklere ilişkin başvuru sürelerini de uzattık. Burada kolaylaştırıcı bir yaklaşım izleyeceğiz. Okul ve üniversitelerin eğitime başlama tarihine bağlı olarak planlamalarımızı yapacağız."

Varank, aşı ve ilaç geliştirme konusundaki temel araştırmalara TÜBİTAK'ın liderlik ettiğini hatırlatarak, 31 Ocak'ta TÜBİTAK ve üniversitelerden bilim insanlarıyla aşı geliştirme koordinasyon toplantılarına başladıklarına dikkati çekti.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine (MAM) bağlı Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsünün koordinasyonunda, aşı ve ilaç geliştirme projelerini desteklemek için Kovid-19 alt platformunu oluşturduklarına anlatan Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'de devam eden projelerden spesifik olarak bu virüse karşı dönüştürülebilecek olanları ya da yenilikçi anlayışla çok hızlı şekilde netice alabileceğimiz projeleri belirledik. Destek süreçlerini başlattık. Biz bu mekanizmayı oldukça esnek bir şekilde tasarladık. Yeni öneri getiren tüm araştırmacılarımızı sürece kolaylıkla dahil edebileceğiz. Bu konu bizim için kritik bir öneme sahip. Bürokratik süreçleri neredeyse tamamen ortadan kaldırdık. TÜBİTAK MAM, Ege, Acıbadem, Ankara, Selçuk, Bilkent, Boğaziçi, Medipol ve İstanbul üniversiteleri ile Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Biyotıp ve Genom Merkezinden bilim insanlarımız, Kovid-19 platformu koordinasyonunda aşı ve ilaç geliştirmek için yoğun şekilde çalışıyor. Tüm bu projelerin klinik çalışmalarını Sağlık Bakanlığımıza bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı destekleyecek."

"Fırsatçıların canlarını yakacağız"

Varank, kamu vicdanını derinden yaralayan fırsatçıların ortaya çıktığını ifade ederek, "Çok açık söylüyorum, bu fırsatçıların canlarını yakacağız. Tabii diğer yandan canla başla çalışıp, 'milli duruş' sergileyen tüm üreticilerimizin de yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Açıklanan desteklerin "milli duruş" sahibi firmalar için olduğunun altını çizen Varank, "Fırsatçılık yaptığı tespit edilen firmalar, bundan sonra hiçbir şekilde Bakanlığımızın desteklerinden yararlanamayacak." diye konuştu.

Varank, Bilim Kurulunun ve bakanlıkların açıklamalarına riayet edilmesi, bireysel tedbirlerin alınması yönünde çağrıda bulunarak, hijyen kurallarına uyulması ve sosyal mesafenin korunmasının virüsle mücadelede en etkin yöntem olduğunu vurguladı.

Üretim cephesinde özveriyle çalışan emekçiler ve sanayiciler için de fabrikalarda uyulması gereken temel kuralları belirlediklerini dile getiren Varank, "Ateş ölçümünden, vardiyaların ve servislerin ayarlanmasına, hijyen alanında yapılması gerekenlerden, iş sürekliliğinin sağlanmasına varıncaya dek alınması gereken tedbirleri üretim tesisleriyle paylaştık. Üretim alanındaki tüm paydaşlarımızın bu kurallara harfiyen riayet etmesi, tehdide karşı önemli bir kalkan olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Solunum cihazında seri üretime geçilecek"

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Varank, Türkiye'de hem profesyonel hem de ev tipi solunum cihazları üreten firmalar olduğunu belirtti. Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu girişimlerle irtibata geçtik. Şu anda güzel bir oluşum gerçekleşti. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın da açıklamalarını izlemişsinizdir. Biz, girişimlerle bu olaya katkı sağlamak isteyen üreticilerimizi buluşturduk. Sağlık Bakanlığımız da burada liderlik yaptı. Şu anda 1000 kadar solunum cihazı yerli üretilip hediye edilecek. Sağlık Bakanlığımız 5 bin sipariş verdi. İnşallah Türkiye'de yerli olarak üretilmiş ama seri üretime geçmemiş bu cihazları hızlıca üretmek üzere yola koyulduk. İlk örnekleri kısa zamanda elde etmek istiyoruz. Bunların seri üretimiyle teslimatını inşallah Sağlık Bakanlığımıza yapacağız."

"Kolonya ve maske dağıtımına en kısa sürede başlanacak"

Varank, 65 yaş üstü vatandaşlara dağıtılacak maske ve kolonyalara yönelik soru üzerine, söz konusu projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşıldığını anımsattı.

Tedarikçi firmalarla görüştüklerini aktaran Varank, "İlk ürünler teslim edilmeye başlandı. Burada da 'milli' elini taşın altında koyan firmalarımız oldu. İçişleri Bakanımızla da konuştuk. Bu ürünlerin yeterli sayıda elde edilmesiyle illerde valilerimizin başkanlığında büyük bir organizasyonla İstanbul ve Ankara'da dağıtımına en kısa sürede başlamayı planlıyoruz." diye konuştu.

Öte yandan toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt da katıldı.