Son Dakika › Ekonomi › Bakan Varank: '(Kovid-19) Ülkemizde aşı ve ilaç konusunda önemli yetkinlikler var. Çok hızlı netice... - Son Dakika Ekonomi
Bakan Varank: "(Kovid-19) Ülkemizde aşı ve ilaç konusunda önemli yetkinlikler var. Çok hızlı netice...
13 dakika önce
Bakan Varank: "(Kovid-19) Ülkemizde aşı ve ilaç konusunda önemli yetkinlikler var. Çok hızlı netice alabileceğimiz yenilikçi yaklaşımlar belirlendi.
Bakan Varank: "(Kovid-19) Ülkemizde aşı ve ilaç konusunda önemli yetkinlikler var. Çok hızlı netice alabileceğimiz yenilikçi yaklaşımlar belirlendi."
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 10:44 Kaynak: AA
Son Dakika Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul'la ilgili konuştu: Alternatif tedbirlerimiz hazır ABD'de görev yapan profesör Mehmet Çilingiroğlu: Türkiye'de çok şanslısınız Son dakika: Teknoloji Bakanlığı, Kovid-19'a ilişkin aşı ve ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başladı Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum