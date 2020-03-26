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Bakan Varank: "Kovid-19'un teşhis ve tedavisinde kullanılacak ürünlere, ortam koşullarının...
6 saat önce
Bakan Varank: "Kovid-19'un teşhis ve tedavisinde kullanılacak ürünlere, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlara, hastalığın önlenmesinde etkili koruyucu ürünleri geliştiren Ar-Ge projelerine, salgının doğrudan veya dolaylı sonuçlarına etki edebilecek bilişim uygulamalarına...
Bakan Varank: "Kovid-19'un teşhis ve tedavisinde kullanılacak ürünlere, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlara, hastalığın önlenmesinde etkili koruyucu ürünleri geliştiren Ar-Ge projelerine, salgının doğrudan veya dolaylı sonuçlarına etki edebilecek bilişim uygulamalarına hızlıca destek vereceğiz." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 10:25 Kaynak: İHA
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