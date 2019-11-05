Bakan Varank Kuala Lumpur Zirvesi öncesi Malezya'da temaslarda bulundu - KUALA LUMPUR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın, Malezya Savunma Bakanı Sabu ile görüşmesi
Varank'ın, Ekonomik İşler Bakanı Mohamed Azmin Ali tarafından verilen öğle yemeğine katılması
Varank'ın, Malezya Enerji, Bilim, Teknoloji, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Yeo Bee Yin ile görüşmesi
Varank'ın, Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah tarafından verilen akşam yemeğine katılması
Varank'ın, Malezya'da Başbakan Mahathir Muhammed ile görüşmesi KUALA LUMPUR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kuala Lumpur Zirvesi öncesi Malezya'da düzenlenen ön hazırlık toplantılarına katıldı.