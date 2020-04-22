Bakan Varank: Küresel şokta asla paniğe kapılmadık - Son Dakika

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Böylesine ciddi bir küresel şokta asla paniğe kapılmadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm bakanlıklarımız yekvücut oldu. Sağlık çalışanlarımızın sahada gösterdiği özveriyi, biz de uygulamaya aldığımız sonuç-odaklı politikalarla destekledik" dedi.

Bakan Varank, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) online toplantına katıldı. Burada konuşan Bakan Varank, 1930'lardan bu yana ilk defa hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeleri aynı anda kuşatan büyük bir kriz yaşandığını belirterek, geleceği daha net görebilmek için biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu söyledi.

'OLAĞANÜSTÜ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ'

Bakan Varank, koronavirüs salgınıyla birlikte, 50 yıldır artan uluslararası hareketliliğin bir anda tersine dönmeye başladığını bildirdi. Dış ticaret, uluslararası sermaye hareketleri, iş gücünün dolaşımı ve turizmin ciddi yaralar aldığını kaydeden Bakan Varank, "Hem arz hem de talep cephesinde daha önce karşılaşmadığımız olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Uluslararası kuruluşlar, küresel ekonominin bu seneyi küçülerek tamamlayacağı konusunda neredeyse tamamen mutabık" diye konuştu.

'ASLA PANİĞE KAPILMADIK'

Koronavirüs salgını sürecinde paniğe kapılmadıklarını vurgulayan Bakan Varank, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm bakanlıklarımız yekvücut oldu. Sağlık çalışanlarımızın sahada gösterdiği özveriyi, biz de uygulamaya aldığımız sonuç-odaklı politikalarla destekledik. Sağlıktan eğitime, istihdamdan sosyal korumaya varıncaya dek bütün imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Kimseyi aç ve açıkta bırakmamak için sosyal destek programlarımızı zor durumdaki vatandaşlarımızın emrine amade kıldık" ifadelerini kullandı.

'KENDİ AYAKLARIMIZIN ÜZERİNDE DİMDİK DURDUK'

Bakan Varank, Türkiye'nin bu süreçte temel gıda maddelerinden sağlık ekipmanlarına kadar hiçbir konuda arz sıkıntısı çekmediğini, pek çok gelişmiş ülkenin ekipman alanında aciz kaldığını kaydetti. Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde dimdik durduğunu söyleyen Bakan Varank, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız dün açıkladı. Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladık. Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayet sağlanması şartıyla, inşallah, bayram sonrasında ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz. Sizlerin de bu geçişe hazırlıklı olmanız oldukça önemli."

Bakan Varank, koronavirüs salgınının sona ermesiyle, Türkiye'nin ekonomideki güçlü performansına kaldığı yerden devam edeceğini de sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: ANKARA/DHA