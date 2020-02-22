Bakan Varank Kütahya'ya geliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Varank Kütahya'ya geliyor - Son Dakika

Bakan Varank Kütahya'ya geliyor

6 saat önce

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 27 Şubat'ta Kütahya'ya geleceğini bildirdi.

Bakan Varank Kütahya'ya geliyor, System.String[]

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 27 Şubat'ta Kütahya'ya geleceğini bildirdi.


Ceyhun, yaptığı açıklamada, Bakan Varank'ın saat 10.00'da Kütahya Valiliği, ardından da AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'nı ziyaret edeceğini ifade etti.


Ceyhun, Varank'ın daha sonra, Zafer Kalkınma Ajansı'nda imza töreni, sanayici ve iş adamlarıyla istişare toplantısı, DPÜ Öğrenci Topluluğu ile buluşma ve Siyaset Akademisi'nin açılış törenine katılacağını dile getirdi. - KÜTAHYA

AK Parti, Kütahya, Ceyhun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karşılıksız çek suçuna düzenleme geliyor! Hapis yerine 'çalış-öde' modeli uygulanacak
Yemek artıklarını sokak köpeklerine götüren 4 çalışan işten kovuldu Meteoroloji'den yurt geneline sağanak yağış uyarısı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında bir erkek cesedi bulundu

Son Dakika Haberleri
21:50 Netflix için çekilecek yeni Türk dizisinde cumhuriyetin kuruluşu ve Atatürk anlatılacak
21:40 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma alındı
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar
17:26 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 21:55:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Varank Kütahya'ya geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]