Son Dakika Haberleri: Bakan varank kuvety ile karşılıklı yatırımları artırmayı hedefliyoruz
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Bakan varank kuvety ile karşılıklı yatırımları artırmayı hedefliyoruz

9 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kuveytli mevkidaşı Halid Nasır Abdullah El-Roudan ile Sincan'da bulunan Ankara Sanayi Odası 1'inci Organize Sanayi Bölgesini gezdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kuveytli mevkidaşı Halid Nasır Abdullah El-Roudan ile Sincan'da bulunan Ankara Sanayi Odası 1'inci Organize Sanayi Bölgesini gezdi. Bakan Varank, ziyaret kapsamında burada özel bir firma tarafından üretilen yerli elektrikli otobüsün sürüşünü gerçekleştirdi.

'İŞ BİRLİĞİNİ İLERİ SEVİYELERE TAŞIMAK İSTİYORUZ'

Bakan Varank, El-Roudan ile verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Türkiye'deki sanayi alt yapısını kendi gözleriyle de görmesi için bugün Ankara'da organize sanayi bölgesi ziyareti yaptık. İnşallah iki ülke arasındaki iş birliğini daha da ileri seviyelere taşımak istiyoruz. Dünyada ticaret savaşları konuşulurken biz ülkelerin birbiriyle yanaşmasını, birbiriyle ilişkilerini geliştirmesini daha önemli ve faydalı olduğuna inanıyoruz. Kuveyt ile yapabileceğimiz verimli iş modelleri, iş birlikleri var. Onlarda biliyorsunuz petro-kimya alanında büyük bir potansiyel bulunuyor. Yatırımları var" dedi. İki bakan daha sonra zırhlı askeri araçların tanıtımını izledi.

Bakan varank kuvety ile karşılıklı yatırımları artırmayı hedefliyoruz

Ankara Sanayi Odası, Mustafa Varank, Sincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:54 Kaynak: DHA
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