Son Dakika Haberleri: Bakan Varank, Kuveytli mevkidaşı ile Teknopark İstanbul'u ziyaret etti
Son Dakika Ekonomi Haber

Bakan Varank, Kuveytli mevkidaşı ile Teknopark İstanbul'u ziyaret etti

41 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Halid Nasır Abdullah el-Roudan, Teknopark İstanbul'u ziyaret etti.

Bakan Varank, Kuveytli mevkidaşı ile Teknopark İstanbul'u ziyaret etti, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Halid Nasır Abdullah el-Roudan, Teknopark İstanbul'u ziyaret etti.

Varank, Kuveytli mevkidaşı ile Pendik'teki Teknopark İstanbul'da incelemelerde bulundu.

Ziyarette, Varank, Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı el-Roudan'a Teknopark İstanbul'da yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Teknopark İstanbul'u ziyaret eden bakanlar, burada yürütülen projeleri, geliştirilen teknolojileri ve hayata geçirilen ürünleri inceledi.

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu ve diğer yetkililerden bilgi alan bakanlar, kuluçka merkezi, Ar-Ge merkezi ve teknoloji firmalarını da ziyaret etti.

İstanbul, Kuveyt, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5,8'lik depreme ait en güzel görüntü! İki minik öğrenci, depremde engelli arkadaşına yardım etti
Sağlık Bakanlığı: Son iki yılda 9 olan kızamık vakası 716'ya yükseldi Işınlanmış gıdalara etiket zorunluluğu getirildi AYM'nin Sırrı Süreyya ile ilgili verdiği hak ihlali karına AK Partili Mustafa Yeneroğlu'ndan destek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 16:50:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Varank, Kuveytli mevkidaşı ile Teknopark İstanbul'u ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]