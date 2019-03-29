Bakan Varank: "Lider Araştırmacılar Programı'na Bugün İtibarıyla Gurur Duyarak Açıklıyorum Ki; 30'u...
21 dakika önce
Bakan Varank: "Lider Araştırmacılar Programı'na bugün itibarıyla gurur duyarak açıklıyorum ki; 30'u aşkın ülkeden başvuru aldık"
Bakan Varank: "Lider Araştırmacılar Programı'na bugün itibarıyla gurur duyarak açıklıyorum ki; 30'u aşkın ülkeden başvuru aldık"
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:00 Kaynak: AA
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