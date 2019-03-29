Son Dakika Haberleri: Bakan Varank: "Lider Araştırmacılar Programı'na Bugün İtibarıyla Gurur Duyarak Açıklıyorum Ki; 30'u...

Bakan Varank: "Lider Araştırmacılar Programı'na Bugün İtibarıyla Gurur Duyarak Açıklıyorum Ki; 30'u...

21 dakika önce

Bakan Varank: "Lider Araştırmacılar Programı'na bugün itibarıyla gurur duyarak açıklıyorum ki; 30'u aşkın ülkeden başvuru aldık"

Bakan Varank:
Bakan Varank: "Lider Araştırmacılar Programı'na bugün itibarıyla gurur duyarak açıklıyorum ki; 30'u aşkın ülkeden başvuru aldık"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:00 Kaynak: AA

Ekonomi
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