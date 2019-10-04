Bakan Varank: "MAN Türkiye AŞ'nin Ankara Akyurt'taki yeri Münferit Yatırım Yeri olarak ilan edildi.
1 saat önce
Bakan Varank: "MAN Türkiye AŞ'nin Ankara Akyurt'taki yeri Münferit Yatırım Yeri olarak ilan edildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 08:06 Kaynak: AA
Bakan Varank: "MAN Türkiye AŞ'nin Ankara Akyurt'taki yeri Münferit Yatırım Yeri olarak ilan edildi. Burada yapılacak 452 milyon liralık yeni yatırımla 700 kişiye istihdam sağlanacak"
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