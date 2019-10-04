Son Dakika Haberleri: Bakan Varank: "MAN Türkiye AŞ'nin Ankara Akyurt'taki yeri Münferit Yatırım Yeri olarak ilan edildi.
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Bakan Varank: "MAN Türkiye AŞ'nin Ankara Akyurt'taki yeri Münferit Yatırım Yeri olarak ilan edildi.

1 saat önce

Bakan Varank: "MAN Türkiye AŞ'nin Ankara Akyurt'taki yeri Münferit Yatırım Yeri olarak ilan edildi.

Bakan Varank:

Bakan Varank: "MAN Türkiye AŞ'nin Ankara Akyurt'taki yeri Münferit Yatırım Yeri olarak ilan edildi. Burada yapılacak 452 milyon liralık yeni yatırımla 700 kişiye istihdam sağlanacak"

MAN Türkiye, Ankara, Akyurt, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 08:06 Kaynak: AA
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