Bakan Varank Mardin'de - Son Dakika

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Murat Varank, Mardin'in sanayici ve iş adamlarıyla iştişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.

Diyarbakır'dan karayolu ile Mardin'e giden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Murat Varank, 'Dicle Kalkınma Ajansı Rekabet İkliminin Geliştirilmesi Finansman Desteği Tanıtım' programına katıldı. Projelerin imza toplantısına katılan Bakan Varank, ardından sanayici ve iş insanlarıyla istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı. Varank, Mardin'e bir teknopark sözü vererek, "Üniversitemiz tarafından yapılacak bir başvuruyu kabul edeceğimizi memnuniyetle karşılayıp gereken desteği vereceğiz. Yeter ki bir sinerji oluşturalım, şehrimiz bir başvuruda bulunsun" dedi.İstihdama yönelik çalışmaları destekleyeceklerini belirten Bakan Varank, "Cazibe merkezi projesi kapsamında Mardin kalesi çevresinde kaya düşmelerine karşı ıslah çalışmaları yapacağız ve burayı turizme açacağız. Önümüzdeki günlerde de istihdama yönelik çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz. Çalışan ve üreten gençler projesi kapsamda tandır evleri ile kadınlarımıza yeni istihdam alanları yaratacağız. Çalışan ve üreten gençler projesi kapsamında da yine 3 ilçemizde ve OSB de fabrikalar inşa edeceğiz. Tamamlandığında 2 bin istihdam hedefliyoruz. Burada fabrika binalarını yatırımcılarda hazır hale getirip, yatırımcılarımızın hizmetine sunacağız. Ben Mardin'in bir teknolojik geliştirme bölgesine sahip olduğunu düşünüyorum. Burada oldukça genç dinamik bir nüfusumuz var. Güzel bir üniversitemiz var. Bu şehre de bir teknoparkla yakışır diyorum. Üniversitemiz tarafından yapılacak bir başvuruyu kabul edeceğimizi memnuniyetle karşılayıp gereken desteği vereceğiz. Yeter ki bir sinerji oluşturalım, şehrimiz bir başvuruda bulunsun" diye konuştu.