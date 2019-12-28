Bakan Varank, Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas OSB'nin temelini attı

MERSİN (İHA) – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mersin'in ilk ihtisas organize sanayi bölgesi olacak Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin temelini attı. Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bölgesel Kalkınma Fonunu kurduklarını belirten Varank, "750 milyon liralık kaynağı teknolojiye, sanayiye, yeniliğe ve inovasyona mobilize ediyoruz" dedi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Mersin'in Tarsus ilçesi Kurbanlı mevkisinde yapılacak Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin (TÜİOSB) temel atma töreni ve bir dizi ziyaret çerçevesinde Mersin'e geldi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'ın eşlik ettiği Bakan Varank'ın ilk durağı, Mersin'in ilk ihtisas organize sanayi bölgesinin temel atma töreni oldu. Törene, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, protokol üyeleri ve iş insanları katıldı.



"İlk etapta 3 bin, 5 yıl içinde 10 bin kişiye iş olanağı sağlayacak"



Bakan Varank, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin, tarımsal üretimi katma değere dönüştürecek bir yatırım olduğunu ve Mersin'in geleceğinde kritik bir rol oynayacağını söyledi. Bölgede, ilk aşamada 35 yatırımcının faaliyete başlamasını ve 3 bin kişiye yeni iş olanakları sağlamasını beklediklerini belirten Varank, "Önümüzdeki 5 yıl içindeyse 100 yatırımcıya ve 10 bin emekçimize ev sahipliği yapacak bir üretim alt yapısı planlanıyor" dedi.



"Bu yatırımla birlikte, bölgesel bir tarım hamlesi de hayata geçecek"



Türkiye'de ilk defa bir kadın girişimcinin böyle bir işe kalkıştığını vurgulayan Varank, bu OSB'nin Gül Akyürek'in başkanlığında kurulduğunu, attığı bu adımının da kadın girişimcileri sanayiye yatırım yapma konusunda cesaretlendireceğini dile getirdi.



Yatırımın bölge için önemine değinen Varank, "Bu yatırımla birlikte, bölgesel bir tarım hamlesi de hayata geçecek. Mersin'in tarımsal ürün çeşitliliği önce yüksek katma değere sonra da bir endüstriye dönüşecek. Mersin, ülkemizde meyve üretiminde birinci, sebze üretiminde üçüncü sırada. Toplam narenciye ihracatının yüzde 35'i, bakliyat ihracatının ise yüzde 85'i Mersin'den yapılıyor. İlimiz ayrıca 8,5 milyar liralık bitkisel üretim değeriyle ülkemizde üçüncü sırada. İşte bu tarımsal alt yapı, temelini atacağımız OSB sayesinde sanayiyle daha yoğun entegre olacak. Burada katma değerce zenginleştirilmiş ürünlerden ve endemik bitkilerden yeni markalar çıkacak. Ayrıca, tarımsal değer zincirinde kümelenmenin sunduğu avantajlar yeni işbirliklerine de kapı aralayacak" diye konuştu.



"Tarsus OSB'ye kamulaştırma için 10 milyon lira aktardık"



Mersin'de sanayi alt yapısını geliştirmek için sürekli destekler verdiklerinin altını çizen Varank, bu çerçevede Tarsus OSB 3. Bölgede 19 firmaya 25 parsel tahsis ettiklerini anlattı. 3. bölgenin alt yapısı bittiğini ve firmaların yatırımlara başladığını belirten Varank, çok yakında fabrikalar tamamlanarak üretime geçileceğini bildirdi. Bu sayede istihdama ilave 5 bin kişi daha katılacağını vurgulayan Varank, "Yine çok yakın zamanda Tarsus OSB'ye kamulaştırma için 10 milyon lira aktardık. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.



"OSB'leri, marka oluşturacak cazibe merkezleri haline getirmeye öncelik veriyoruz"



OSB'lerin, planlı kalkınmanın önemli bir aracı olduğunu söyleyen Varank, bakanlık olarak OSB'leri marka oluşturacak cazibe merkezleri haline getirmeye ve tam kapasiteyle faaliyete geçirmeye öncelik verdiklerini ifade ederek, şöyle devam etti:



"Bunun için düşük faizli ve uzun vadeli kredilerle OSB'leri destekliyoruz. Bugüne kadar tüzel kişilik kazandırdığımız 315 OSB'de 1 milyon 900 bin emekçimiz çalışıyor. Bugün temellerini attığımız Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi de önümüzdeki dönemlerde adından övgüyle bahsedeceğimiz bir proje olacak."



"Mersin'de 100 milyar liralık sabit yatırımı teşvik ettik"



"Güçlü bir ulaştırma ve lojistik ağına sahipseniz, sanayi ve ticarette yarışa önde başlıyorsunuz" diyen Varank, bu avantaja sahip olan Mersin'in, 17 senede ihracat hacmini 5 katın üzerinde artırdığına işaret etti. Mersin'in, 170 ülkeye ihracat yapabilen bir üretim kabiliyeti olduğunu dile getiren Varank, "Elbette bu başarı Mersin'e sunduğumuz desteklerin katkısıyla oluyor. İlimizde bugüne kadar 100 milyar liralık sabit yatırımı teşvik edip, 25 bin kişinin bu fabrikalarda istihdam edilmesini sağladık. Finansman, girişimcilik, Ar-Ge ve Ür-Ge gibi alanlarda 11 bine yakın KOBİ, KOSGEB'ten faydalanıyor. TÜBİTAK yenilikçiliğe yatırım yapan firmalarımıza katkı sağlıyor. Mersin sanayisini inovasyona teşvik etmek için Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesini kurduk" şeklinde konuştu.



"İnşaat sözleşmesinin imzalanmasının ardından Model Fabrika inşaatına başlıyoruz"



Mersin'e ayrıca Model Fabrika da kuracaklarını belirten Varank, "Mersin'de Tarsus OSB ile Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde bu proje hayata geçecek. Model Fabrika'nın kurulumuna ilişkin ihale süreçleri tamamlandı. İnşaat sözleşmesinin imzalanmasını müteakip hemen inşaata başlıyoruz. Bununla beraber kurulacak merkezin iş planları ve sunacakları hizmetlere ilişkin metodolojiler oluşturuldu. Yerelde kapasite oluşturmak ve inovasyon uzmanları yetiştirmek için danışmanlık faaliyetleri ocak ayında başlayacak. Mersin'imize şimdiden hayırlı olsun" dedi.



Çukurova Kalkınma Ajansının, Mersin'de 400'e yakın projeye 100 milyon liralık hibe verdiğini belirterek, projelerden örnekler veren Bakan Varank, şunları söyledi:



"Cennet Cehennem Ören Yeri Çevre Düzenlemesi, Meryem Ana Kilisesi ve Zeus Tapınağının Restorasyonu için 10 milyon liralık bir hibe verdik. Gilindire Mağarası için de Ajans desteğimiz devredeydi. Akdeniz ilçesinde Çocuk ve Gençlerin Topluma Entegrasyonu için 11 milyon liralık hibe verdik. Mersin Genç Girişimci Merkezi Projesiyle girişimcilik kültürünü yaygınlaştıracağız."



"750 milyon liralık kaynağı teknolojiye, sanayiye, yeniliğe ve inovasyona mobilize ediyoruz"



Bu hafta teknolojiyi ve bölgesel gelişmeyi odağına alan girişimciler için çok vizyoner bir program açıkladıklarını ifade eden Varank, "Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bölgesel Kalkınma Fonunu kurduk. Böylelikle 750 milyon liralık kaynağı teknolojiye, sanayiye, yeniliğe ve inovasyona mobilize ediyoruz. Bu sayede işletmelere uzun vadeli sermaye desteği sunacak ve şirketlerin faiz yükü altında ezilmesine engel olacağız. Bahsettiğim bu kaynak KOBİ'lere, yenilikçi işletmelere ve iş kurmak isteyenlere açık. Yatırım yapmak için çok uygun bir dönemdeyiz. Finansman maliyetleri düşüyor, iç talep canlanıyor. İki gün önce sektörel güven endeksleri açıklandı. Hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde güven göstergeleri yukarı yönlü hareket ediyor. Üçüncü çeyrekte ekonomimiz tekrar büyüme eğilimine girdi. Canlanma önümüzdeki sene güçlenerek devam edecek. Dolayısıyla kaynaklarınızı yatırıma ve istihdama yönlendirmenin, sunduğumuz desteklerle işinizi büyütmenin tam zamanı. Girişimcilerimize, bakanlığımızın projelerini daha yakından takip etme zamanı diyorum" dedi.



"Türkiye'nin otomobili, sivil teknolojilerde geleceğe attığımız güçlü bir adım"



Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtımı yapılan yerli otomobile ilişkin de konuşan Varank, "Dün ülkece bir tarihe tanıklık ettik. Türkiye'nin Otomobili sayesinde 60 yıllık bir hayalin gerçeğe dönmesine hep birlikte şahit olduk. Ortaya koyduğumuz güçlü siyasi irade ve stratejik yönlendirme, özel sektörün dinamizmiyle birleşti ve bu başarıyı getirdi. Bugün savunma sanayimizle, yerlilik oranlarımızla, yetiştirdiğimiz mühendislerle ve ürün gamımızdaki çeşitlilikle ülke olarak gurur duyuyoruz. İşte Türkiye'nin Otomobili, sivil teknolojilerde geleceğe attığımız güçlü bir adım. Olay sadece bir otomobil üretmenin çok ötesinde. Olay, gelişen teknolojileri, otomobille birlikte bir ekosisteme yaymakta ki buna mobilite ekosistemi diyoruz. Biz bu yarışa tam zamanında girdik; milli teknoloji hamlesiyle bu yarışın kazananı olmak için var gücümüzle çalışacağız. Cumhurbaşkanımız başarının kriterini de bizim için koymuş oldu. Avrupa gibi yakın pazarlardan başlayarak, tüm dünyada bu otomobili yollarda gördüğümüz gün, hedefimize ulaşmış olacağız" diye konuştu.



"TÜİOSB, Çukurova'nın üretim üssü olacak"



TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta ise Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas OSB'nin, hammaddeyi mamule dönüştürerek Türkiye'ye katma değer kazandıracak girişimci, yatırımcı ve sanayicilerin bir araya gelmesiyle kurulduğunu söyledi. TÜİOSB'nin, bir üretim üssü olarak Çukurova'da uzun zamandır hayalini kurdukları yatırım hamlesinin en önemli adımlarından biri olacağını dile getiren Balta, "İlk yatırım alanımız 58 hektarlık temelini atacağımız alan, ilave alanla birlikte 120 hektara ulaşacak inşaat alanının ilk adımını bugün başlatacağız. Mevcut 35 yatırımcımız var. İlk istihdamımızda 3 bin kişi ile yola çıkacağız. İlave istihdamımız yeni yatırımlarımızla 2 bin kişi daha artarak, faaliyete geçtiğimiz 3'üncü yıldan itibaren 5 bin kişiye ulaşacak. İlk yatırım tutarımız 35 şirketimizin şu anda 664 bin 500 lira, alt yapı tutarımız 130 milyon lira olmak üzere toplam 794 bin 500 TL yatırımla OSB'miz ilk adımını atmış olacak" ifadelerini kullandı.



Balta, destekleri için Bakan Varank, Elvan ve emeği geçenlere teşekkür etti.



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan, Vali Su ve Başkan Seçer'in de konuşma yaptığı törende, daha sonra Bakan Varank, katılımcılarla birlikte butona basarak, TÜİOSB'nin temelini attı. - MERSİN