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Bakan Varank: "Mesleki Eğitim Merkezlerini OSB'ler içerisinde konumlandırarak eğitimle sanayi arasındaki koordinasyonu daha yakından temin etmiş... - Son Dakika

Bakan Varank: "Mesleki Eğitim Merkezlerini OSB'ler içerisinde konumlandırarak eğitimle sanayi arasındaki koordinasyonu daha yakından temin etmiş...

18.11.2021 15:39

Bakan Varank: "Mesleki Eğitim Merkezlerini OSB'ler içerisinde konumlandırarak eğitimle sanayi arasındaki koordinasyonu daha yakından temin etmiş olacağız" Bakan Özer: "'Aradığım elemanı bulamıyorum' retoriği artık tarih olacak" Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı...

Bakan Varank: "Mesleki Eğitim Merkezlerini OSB'ler içerisinde konumlandırarak eğitimle sanayi arasındaki koordinasyonu daha yakından temin etmiş olacağız"

Bakan Özer: "'Aradığım elemanı bulamıyorum' retoriği artık tarih olacak"

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü imzalandı

İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında 'Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği' protokolü imzalandı. Törende konuşan Bakan Mustafa Varank, "Mesleki Eğitim Merkezlerini OSB'ler içerisinde konumlandırarak eğitimle sanayi arasındaki koordinasyonu daha yakından temin etmiş olacağız. 77 ildeki 251 organize sanayi bölgesi ile 4 ildeki 4 sanayi sitesi, en az bir mesleki ve teknik Anadolu lisesi ya da mesleki eğitim merkeziyle eşleşecek" ifadelerinde bulundu.

İşgücü piyasasındaki arz, talep dengesini oluşturmak, mesleki ve teknik eğitim mezunlarının istihdam oranlarını artırmak ve işgücünün gerçek iş ortamlarında yetişmesini sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında "Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı.

İmza törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve İstanbul Tuzla OSB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bilal Hancı katıldı. Hancı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e hediye takdiminde bulundu.

"Mesleki Eğitim Merkezlerini OSB'ler içerisinde konumlandırarak eğitimle sanayi arasındaki koordinasyonu daha yakından temin etmiş olacağız"

Konuşmasının başında, 2.2 milyon vatandaşın ekmek kapısı olan OSB'lerdeki istihdamın 2023 yılı sonuna kadar 2.5 milyona ulaşmasını öngördüklerini ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bakanlık olarak insan kaynağının adaptasyonu noktasında kararlı adımlar atıyoruz.

Örneğin insan kaynağımızı dijital dönüşüme hazırlamak için KOSGEB ve TÜBİTAK aracılığıyla destekler sunuyoruz.

Kadın ve genç işgücünün dinamizmini sağlamak üzere Kalkınma Ajanslarımız aracılığıyla destekler veriyoruz.

Deneyap Teknoloji Atölyeleri ve TEKNOFEST'le evlatlarımızı geleceğin teknoloji alanlarına hazırlıyoruz.

Elbette, işgücünü besleyen temel aracın eğitim kurumlarımız olduğunun da bilincindeyiz.

Eğitim kurumlarının yeniliklere kolay adapte olabilir ve sanayiyle sürekli etkileşim halinde tasarlanması önemli.

Bunu başarmak için Milli Eğitim Bakanlığı ile aramızdaki istişare mekanizmalarını sürekli açık tutuyoruz.

Bu diyalog sayesinde eğitim ve sanayide iş birliğine yönelik önemli aşamalar kaydediyoruz.

Bilhassa mavi yakanın etkin istihdamı için Meslek Liselerine özel ihtimam gösteriyoruz.

OSB'lerde Teknik Liseler açılması hususunda devam eden bir uygulamamız var.

Yine Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası arasında Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolünü imzaladık.

Burada da meslek liselerinde eğitimi verilen alanların sektörle birlikte tasarlanmasının önünü açtık.

Bu kapsamda İstanbul'daki mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencileri için çalışmalar sürdürülüyor.

İşte şimdi de Milli Eğitim Bakanlığı ile yeni bir projeyi başlatmak için huzurlarınızdayız.

Bu imza ile sanayi sektöründe yaşanan hızlı dönüşümleri yerinde tespit edecek, bunların eğitime hızla adaptasyonunu sağlayacağız.

Eşgüdüm içinde, sanayi sektörünün nitelikli işgücü ihtiyacını karşılayacak, verilecek ciddi teşviklerle de istihdamı geliştireceğiz.

Mesleki Eğitim Merkezleri, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları olarak yeniden yapılandırdı.

Böylece, Mesleki Eğitim Merkezlerinin istihdam noktasındaki önemi bir kat daha arttı.

İşte bu Mesleki Eğitim Merkezlerini OSB'ler içerisinde konumlandırarak eğitimle sanayi arasındaki koordinasyonu daha yakından temin etmiş olacağız.

77 ildeki 251 organize sanayi bölgesi ile 4 ildeki 4 sanayi sitesi, en az bir mesleki ve teknik Anadolu lisesi ya da mesleki eğitim merkeziyle eşleşecek.

Bu sayede OSB'lerde Mesleki Eğitim Merkezi Programı uygulamaları yaygınlaştırılacak.

Eğitim öğretim ve belgelendirme faaliyetlerine katılım artırılacak.

Katılımcılar ağırlıklı olarak bizzat üretim alanında işbaşında eğitim alarak meslek öğrenecek.

Öğretim programları ve eğitim materyalleri sürekli güncellenecek.

Özetle daha dinamik eğitim müfredatı, daha dinamik eğitim materyalleri ve bizzat çalışarak öğrenen daha dinamik bir insan kaynağına kavuşacağız" dedi.

"'Aradığım elemanı bulamıyorum' retoriği artık tarih olacak"

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Artık bu iş birliklerimizle istihdam öncelikle, istihdam garantili bir şekilde meslek eğitimi vermeye başladık. İstanbul'da mesleki eğitimi ayağa kaldırmak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Teknik Üniversitesi'yle birlikte tüm boyutları kapsayan iş birliği kapsamına gittik.

Mesleki Teknik Anadolu Lisesi mezunlarının istihdam oranı yüzde 55 civarında. Yani diğer lise türlerine göre istihdam oranı çok yüksek. Ama kritik bir problem şu ki, mesleki teknik anadolu lisesinden mezunların eğitim aldıkları alanda istihdam oranları çok düşük. Ama mesleki eğitim merkezlerindeki eğitim aldıkları alanda istihdam oranı yüzde 88. Almanya'daki oranın çok daha ötesinde bir potansiyele sahip. ve mesleki eğitim merkezlerine devam eden, mezun olanların dört yıllık eğitim aldıkları işletmelerde istihdam oranı ise yüzde 75. İş verenin aktif olarak dahil olduğu mesleki eğitim türünde istihdam oranı çok yüksek olduğu gibi, işletmeler de aktif olarak katıldıkları eğitim türündeki insanları istihdam etmek istiyor. O zaman bizim mesleki eğitim merkezlerini güçlendirmemiz gerekiyor. Bu haftanın başında Kültür ve Turizm Bakanlığımızla, İstanbul'daki tüm otellerin insan kaynağı ihtiyacını gidermek için çok ciddi bir anlaşma imzaladık. Artık otellerin içerisinde mesleki eğitim merkezi kuracağız. Ayrı meslek eğitim merkezleri olmayacak. O bir günlük eğitimi de otelin içerisinde alacaklar. Şu anda mesleki eğitim merkezlerinde yüz altmış bin öğrencimiz var.

Dün Turkcell ile bir adımı attık. Turkcell üniversite son sınıf öğrencileri ve üniversite mezunlarıyla ilgili mesleki eğitim merkezinde yazılım alanında, 6 aylık eğitim programı düzenleyecek. ve buradan mezun olanlardan başarılı olanlar tamamı istihdam edilecek. Kat sayı uygulamasının yol açmış olduğu 'aradığım elemanı bulamıyorum' retoriği artık tarih olacak. Ama el ele vererek tarih yapacağız bunu. Artık sektör nerede aradığım elemanı bulamıyorum diyorsa Milli Eğitim Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak oraya gideceğiz. Gerekirse dört yıllık meslek eğitim merkezi programı, gerekirse altı aylık kısa süreli program açarak iş gücü piyasamızın ihtiyaç duyduğu tüm sektörlerdeki insan kaynaklarını hızlı bir şekilde yetiştireceğiz. İş dünyasının elindeki bu mazereti inşallah el birliğiyle ortadan kaldırmış olacağız" dedi.

Program sonunda Bakan Özer ve Bakan Varank ile ve protokol, İstanbul Tuzla Sanayi Bölgesi Mesleki Anadolu Teknik Lisesi'ni ve atölyesini de ziyaret etti.

Bakan Varank: Mesleki Eğitim Merkezlerini OSB'ler içerisinde konumlandırarak eğitimle sanayi arasındaki koordinasyonu daha yakından temin etmiş...
Bakan Varank: Mesleki Eğitim Merkezlerini OSB'ler içerisinde konumlandırarak eğitimle sanayi arasındaki koordinasyonu daha yakından temin etmiş...
Bakan Varank: Mesleki Eğitim Merkezlerini OSB'ler içerisinde konumlandırarak eğitimle sanayi arasındaki koordinasyonu daha yakından temin etmiş...
Bakan Varank: Mesleki Eğitim Merkezlerini OSB'ler içerisinde konumlandırarak eğitimle sanayi arasındaki koordinasyonu daha yakından temin etmiş...

milli eğitim bakanlığı, Mesleki Eğitim, İstihdam, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Varank: 'Mesleki Eğitim Merkezlerini OSB'ler içerisinde konumlandırarak eğitimle sanayi arasındaki koordinasyonu daha yakından temin etmiş... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Varank: "Mesleki Eğitim Merkezlerini OSB'ler içerisinde konumlandırarak eğitimle sanayi arasındaki koordinasyonu daha yakından temin etmiş... - Son Dakika
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