BAKAN VARANK MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİYLE YATIP, MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİYLE KALKIYORUZ - Son Dakika

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli teknoloji hamlesiyle yatıp, milli teknoloji hamlesiyle kalkıyoruz. Buna yönelik çok ciddi adımlar atıyoruz. Bize gelen kimse eli boş dönmüyor dedi.

Bakan Varank, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan, sinyalizasyon, elektromekanik, akıllı trafik, yolcu bilgilendirme sistemleri ile tıbbi cihaz üretimi yapılan firmanın açılış törenine katıldı. Törende konuşan Varank, firmanın 16 milyon liralık yatırımla kurulduğunu belirterek, Her konuşmamızda 'milli teknoloji hamlesi' diyoruz. Milli ve yerli üretimin öneminden bahsediyoruz. Bu ısrarımızın sebebini Ukrayna- Rusya savaşında net bir şekilde gördük. Savaştan önce salgında gördük. Ondan önce savunma sanayinde ülkemize uygulanan gizli açık ambargolarda gördük. Bu örnekleri geriye doğru artırabiliriz. Söylemek istediğim şu; sıkıntılar baş gösterdiğinde yanınızda kimse durmuyor. Herkes kendi kabuğuna çekiliyor. Sonuç olarak ortaya cevaplanması gereken bir soru çıkıyor. Peki biz kendi kendimize yetebilir miyiz İşte bunun cevabı milli teknoloji hamlesinde gizli. Bu yüzden milli teknoloji hamlesiyle yatıp, milli teknoloji hamlesiyle kalkıyoruz. Buna yönelik çok ciddi adımlar atıyoruz. 'Teşvik' diye soracak olursanız. O noktada da yeterince cömert davrandığımızı düşünüyorum. Bize gelen kimse eli boş dönmüyor. Her zaman yatırımcımızın yanınızdayız. Yani biz, devlet olarak iş dünyamız için elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Bundan şüpheniz olmasın. Diğer taraftan sizin özverinizi de her zaman görüyor ve takdir ediyoruz dedi.

'TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYI HAMLESİNİ DEVREYE ALDIK'

Orta yüksek ve yüksek teknolojili alanlarına yatırım noktasında istenilen seviyelere ulaşılamadığını belirten Bakan Varank, Tekstilin, gıdanın, tarımın tabii ki başımızın üstünde yeri var. Ancak bunların yanına yüksek katma değerli alanları daha fazla koymamız gerekiyor. Çünkü bir ülkenin gerçek kalkınması, vatandaşlarının refahı asıl buradan geçiyor. Daha da ötesi siyasi bağımsızlık hususunda öncelik yine teknolojik bağımsızlıktadır. Teknolojik bağımsız olmadan tam bağımsızlığa ulaşmak mümkün olmaz. Bu manada özel sektör firmalarımızın bilhassa yazılım, elektronik, yapay zeka, nanoteknoloji, biyoteknoloji, dijital teknolojiler gibi alanlara daha fazla hassasiyet göstermesini istiyoruz. Bu alanlara daha fazla yatırım yapmasını bekliyoruz. İşte biz bunun için teknoloji odaklı sanayi hamlesi programını devreye aldık diye konuştu. Bakan Varank, konuşmasının ardından fabrikanın açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra Bozok Üniversitesi ve Yozgat Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Varank'ın kentteki ziyaretleri sürüyor. (DHA)