Bakan Varank, MKEK Çankırı Silah Fabrikası'nı ziyaret etti
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Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Çankırı Silah Fabrikası ziyareti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Silah Fabrikası'nda incelemelerde bulunması ÇANKIRI - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Makina ve Kimya Endüstrisi...
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:12 Kaynak: AA
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Çankırı Silah Fabrikası ziyareti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Silah Fabrikası'nda incelemelerde bulunması ÇANKIRI - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Çankırı Silah Fabrikası'nı ziyaret etti.
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