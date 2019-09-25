Bakan Varank, MKEK Çankırı Silah Fabrikası'nı ziyaret etti

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Çankırı Silah Fabrikası ziyareti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Silah Fabrikası'nda incelemelerde bulunması ÇANKIRI - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Çankırı Silah Fabrikası'nı ziyaret etti.