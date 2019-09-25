Son Dakika Haberleri: Bakan Varank, MKEK Çankırı Silah Fabrikası'nı ziyaret etti
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Bakan Varank, MKEK Çankırı Silah Fabrikası'nı ziyaret etti

39 dakika önce

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Çankırı Silah Fabrikası ziyareti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Silah Fabrikası'nda incelemelerde bulunması ÇANKIRI - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Makina ve Kimya Endüstrisi...

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Çankırı Silah Fabrikası ziyareti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Silah Fabrikası'nda incelemelerde bulunması ÇANKIRI - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Çankırı Silah Fabrikası'nı ziyaret etti.

Bakan Varank, MKEK Çankırı Silah Fabrikası'nı ziyaret etti

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Çankırı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:12 Kaynak: AA
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