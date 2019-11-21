Bakan Varank: "Mobil uygulamaları indirme ve kullanmada dünyanın 8'inci ülkesiyiz"

Türkiye'deki mobil uygulama pazarı için yapılan tahminler 1,5 milyar dolarlık bir hacme işaret ediyor"

İSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'deki mobil uygulama pazarı için yapılan tahminler 1,5 milyar dolarlık bir hacme işaret ediyor. Mobil uygulamaları indirme ve kullanmada dünyanın 8'inci ülkesiyiz" dedi.

Dijital pazarlama profesyonelleri, mobil uygulama dünyası ve teknoloji meraklılarını bir araya getiren mobil uygulama fuarı Mobilefest, kapılarını ziyaretçilerine açtı. 24 Kasım tarihine kadar devam edecek fuarın açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katıldı. Bakan Varank, sektör ile ilgili rakamlar verirken, yapılan çalışmalara değindi. Bakan Varank, açılış öncesi fuar alanındaki stantları gezerek bilgiler aldı.

"Mobil uygulamaları indirme ve kullanmada dünyanın 8'inci ülkesiyiz"

Pazarın hızla büyüdüğüne dikkat çeken Bakan Mustafa Varank, "2014 yılında dünyada mobil uygulamalardan elde edilen gelir 94 milyar dolardı. Beş senede piyasa beş kat büyüdü. Bu sene pazar hacmi 460 milyar dolara ulaştı. 2023'teyse 1 trilyon dolarlık büyüklüğü yakalaması beklenen bir sektörden bahsediyoruz. Peki Türkiye'de durum ne? Yapılan tahminler 1,5 milyar dolarlık bir hacme işaret ediyor. Mobil uygulamaları indirme ve kullanmada dünyanın 8'inci ülkesiyiz. 2016'da 40 milyon olan mobil internet kullanıcı sayısı, bu senenin ilk yarısında 61 milyona ulaştı. Türk milleti bu işlere çok meraklı. Fakat kullandığımız uygulamaların sadece yüzde 14'ü yerli. Bu durum; hem yurt içindeki firmalarımız hem de bağımsız geliştiricilerimiz için büyük fırsatlar sunuyor. Aslında Türkiye, heyecanlı ve sürprizlerle dolu bir yolculuğun daha çok başında diyebiliriz" şeklinde konuştu.

"Herkes kodlama ve programlama öğrenebilir"

Kodlamanın önemine değinen Bakan Varank, "Mobil uygulama marketlerinde 2008 yılında 500'den az uygulama varken, bugün 2 milyonun üzerinde farklı uygulama var. Biz istiyoruz ki ülkemizdeki herkes bu işlere daha çok kafa yorsun Türkiye'nin gittikçe büyüyen bu pazarda, vazgeçilmez bir aktör olmasının önünde hiçbir engel yok. Girişimcilerimiz, yazılımcılarımız, hatta bu işi amatörce yapanlar dahi dijital dünyanın eğilimlerini yönlendirebilir. Bu iş için ileri seviye bir eğitime, büyük diplomalara da ihtiyaç yok. Herkes kodlama ve programlama öğrenebilir" dedi.

"En az 500 bin yazılımcı sayısına ulaşmayı hedefliyoruz"

Sektöre verdikleri desteklere değinen Bakan Varank, "Hem girişimcilik desteklerimizle, hem de yazılım sektörüne yönelik programlarımızla sizlerin yanındayız. KOSGEB ve TÜBİTAK'ın sunduğu desteklere ek olarak, AR-GE merkezlerine ve teknoparklardaki firmalara bir takım ayrıcalıklar tanıyoruz. 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizde de yazılım konusunu önceliklendirdik. Bu alandaki yetenek havuzumuzu genişletip, en az 500 bin yazılımcı sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Yazılım geliştirmenin maliyeti, bu işin getirisiyle karşılaştırdığınızda neredeyse devede kulak kalıyor" diye konuştu.

"Açık Kaynak Kod Platformunu kurduk"

Bakan Varank sözlerine şöyle devam etti: "Kritik öneme sahip bu alanda kabiliyetlerimizi daha da geliştirmek için son dönemde vizyoner politikaları hayata geçirdik. Bunlardan birisi Açık Kaynak Kod Platformunun kurulması. Bu Platformla; yazılım maliyetlerini azaltmayı, yazılımcı sayımızı artırmayı ve açık kaynak alanında çalışan girişim sayısını artırmayı hedefliyoruz. İlk olarak kamunun mevcut ve yeni alımlarında, açık kaynak yazılımlara geçişi için yol haritası Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofisi ile beraber belirleyeceğiz. Açık kaynak yazılım ekosisteminin, kamu ve özel sektör tarafından desteklenmesini sağlayacağız. Bu amaçla; hızla hayata geçirilebilir, yaygınlaştırılabilir ve yenilikçi bir yazılım eğitimi modelini de hazırlıyoruz. Yakında kamuoyuyla inşallah paylaşacağız."

"81 ilimizde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kuracağız"

Yazılımcı olmayı itibarlı bir kariyer haline getirmek istediklerini belirten Bakan Varank, "Bunun için bir seferberlik başlatacak ve genç yeteneklerimize yeni imkanlar sunacağız. Deneyap Teknoloji atölyeleri bu amaçla uygulamaya başladığımız öncü projelerimizden bir tanesi. Çocuklarımızı şimdiden geleceğe hazırlıyoruz. Bu atölyelerde ortaokul ve lise seviyesindeki üstün yetenekli öğrencilere, 3 yıllık kapsamlı teknoloji eğitimleri sunuyoruz. Elektronik programlamadan, robotik kodlamaya, siber güvenlikten yapay zekaya farklı teknoloji başlıklarında atölye eğitimleri ve proje çalışmalarıyla geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştiriyoruz. Bu sene 12 ilimizde eğitimleri başlattık. Önümüzdeki dönemde 12 ilimiz tekrar devreye girmiş olacak ve 81 ilimizde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kuracağız. 5 yıllık süreçte yaklaşık 50 bin öğrencimiz bu nitelikli teknoloji eğitiminden yararlanacak" açıklamasında bulundu.

Girişimciler ve yatırımcılar çağrı

Girişimciler ve yatırımcılar çağrıda bulunan Bakan Varank, "Buradan hem girişimcilere hem de yatırımcılara bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin 2020 yılında, mobil uygulama yatırımlarına altın çağını yaşatalım. Ülkemizde birbirinden yetenekli yazılımcılarımız var.Onların yetenekleriyle, gözü kara yatırımcılarımızın birlikteliğinden muazzam işler ortaya çıkabilir" dedi.