Son Dakika Haberleri: Bakan Varank, Nevşehir Belediye Başkanı Arı'yı ziyaret etti
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Bakan Varank, Nevşehir Belediye Başkanı Arı'yı ziyaret etti

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.

Başkan Arı, ziyarette Bakan Varank'a, çalışmaları hakkında bilgiler vererek, yaklaşık 5 yıl önce kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında tesadüfen ortaya çıkarılan tarihi yamaç yerleşimini farklı bir konsept ile turizme kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Varank, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle görüştü.

AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı devir teslim törenine de katılan Varank, yeni atanan ilçe başkanı Ferit Yiğitarslan'a başarılar diledi.

Bakan Varank, Nevşehir Belediye Başkanı Arı'yı ziyaret etti

Mustafa Varank, Rasim Arı, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:32 Kaynak: AA
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