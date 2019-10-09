Son Dakika Haberleri: Bakan Varank, öğrencilerle "çek-at" oynadı
Son Dakika Genel Bakan Varank, öğrencilerle 'çek-at' oynadı

Bakan Varank, öğrencilerle "çek-at" oynadı

45 dakika önce

Bakan Varank, öğrencilerle "çek-at" oynadıİZMİR - MAKTEK Fuarı'nın açılış törenin ardından stantları gezen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, öğrencilerle "çek-at" oyunu oynadı.

Bakan Varank, öğrencilerle "çek-at" oynadı

İZMİR - MAKTEK Fuarı'nın açılış törenin ardından stantları gezen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, öğrencilerle "çek-at" oyunu oynadı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MAKTEK Fuarı'nın açılış töreninin ardından stantları dolaştı. Fuardaki makineleri inceleyen Bakan Varank, katılımcılarla da sohbet etti. Varank, dezavantajlı öğrencilerin bulunduğu stantta da "çek-at" isimli oyunu oynadı. Karşısındaki öğrenciye yenilen Varank, "Benim lastiği bozmuşlar" diye espri yaptı. Öğrencilerle tek tek ilgilenen Bakan Varank, saha sonra fuardan ayrıldı.

Bakan Varank, öğrencilerle çek-at oynadı

Mustafa Varank, Genel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:18 Kaynak: İHA
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