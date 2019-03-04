Son Dakika Haberleri: Bakan Varank Önce Köfte Pişirdi, Sonra Tatlı İkram Etti

Bakan Varank Önce Köfte Pişirdi, Sonra Tatlı İkram Etti

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aydın'ın Çine ilçesindeki esnaf ziyaretinde bir işletmede ocak başına geçerek pişirdiği köfteleri basın mensuplarına ikram ederken, daha sonra seyyar tezgahtan satın aldığı bir tepsi tatlıyı vatandaşlara dağıttı.

Bakan Varank Önce Köfte Pişirdi, Sonra Tatlı İkram Etti, System.String[]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aydın'ın Çine ilçesindeki esnaf ziyaretinde bir işletmede ocak başına geçerek pişirdiği köfteleri basın mensuplarına ikram ederken, daha sonra seyyar tezgahtan satın aldığı bir tepsi tatlıyı vatandaşlara dağıttı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aydın Valiliği tarafından düzenlenen sanayi istişare toplantısının ardından Çine ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Çine'de esnafları gezen Bakan Varank'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bir işletmede ocak başına geçen Bakan Varank, ızgarada pişirdiği meşhur Çine Köftesinden basın mensuplarına ve partililere ikram etti. Bakan Varank esnaf ziyaretinin devamında vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Sokak üzerinde seyyar olarak tatlı satan vatandaşla sohbet eden Bakan Varank, seyyar satıcıdan satın aldığı bir tepsi tatlıyı kendi elleri ile vatandaşa dağıttı. Vatandaşlar Bakan Varank'ın dağıttığı tatlılardan almak için sıraya girdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çine ilçe merkezindeki ziyaretinin ardından Çine Organize Sanayi Bölgesi'nde yetkililerden bilgi almasının ardından ilçeden ayrıldı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:19 Kaynak: İHA

Mustafa Varank, Çine, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Varank: Bugünden İtibaren Destek Ödemelerine Başlıyoruz Tanzim Satış Noktalarında Pirinç Satışları Başladı

Tanımadığı Kişinin Sırtına Dokunması ile Hayatı Kurtuldu Bartın'da 45 Yıldır Çözüm Bekleyen Hisseli Parsel Sahipleri, Tapularına Kavuşmaya Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 19:40:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Varank Önce Köfte Pişirdi, Sonra Tatlı İkram Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]