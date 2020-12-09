Son dakika haberleri: Mustafa Varank: "Kalkınma ajansları bugüne kadar 22 bin projeye cari fiyatlarla 9,2 milyar lira mali destek sağlayıp, 15,7 milyar liralık yatırım... - Son Dakika

Son dakika haberleri: Mustafa Varank: "Kalkınma ajansları bugüne kadar 22 bin projeye cari fiyatlarla 9,2 milyar lira mali destek sağlayıp, 15,7 milyar liralık yatırım...

09.12.2020 11:26

Gelen son dakika haberine göre Mustafa Varank: "Kalkınma ajansları bugüne kadar 22 bin projeye cari fiyatlarla 9,2 milyar lira mali destek sağlayıp, 15,7 milyar liralık yatırım hacmi oluşturdu" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kalkınma ajansları bugüne kadar 22 bin projeye cari fiyatlarla 9,2 milyar lira mali...

Mustafa Varank: "Kalkınma ajansları bugüne kadar 22 bin projeye cari fiyatlarla 9,2 milyar lira mali destek sağlayıp, 15,7 milyar liralık yatırım hacmi oluşturdu"

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kalkınma ajansları bugüne kadar 22 bin projeye cari fiyatlarla 9,2 milyar lira mali destek sağlayıp, 15,7 milyar liralık yatırım hacmi oluşturdu. Bu projeler; bulundukları ilin altyapısını, tedarikçi profilini, insan kaynağını ve hepsinden önemlisi ekonomik gücünü bir üst seviyeye taşıdı" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Memur-SEN ve OSTİM Teknik Üniversitesi'nin düzenlediği Kamu Yönetimi ve Kalkınma Kongresi'nde konuştu.

"Önümüzdeki günlerde, diğer öncelikli sektörlerde çağrılar açarak, üretimde katma değer öncülüğünde kalıcı bir dönüşümün temellerini atacağız"

Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu kritik ürünlerin, yerli imkanlarla üretilmesini sağlayacak fikirden ürüne kadar uçtan uca bir destek mekanizması olan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programını hayata geçirdiklerini kaydeden Bakan Varank,"Makine sektörü çağrılarımızı tamamladık. Önümüzdeki günlerde, diğer öncelikli sektörlerde çağrılar açarak, üretimde katma değer öncülüğünde kalıcı bir dönüşümün temellerini atacağız. Yurt içi sanayinin gelecek dönem rotasını belirlemek üzere, Sanayileşme İcra Komitesini kurduk.

Bu Komite, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde toplanacak ve sanayimize ölçek kazandıracak politikalarda yönlendirici olacak.

Savunma sanayinde gösterdiğimiz başarının bir benzerini, pekala imalat sanayinin pek çok alt sektöründe gerçekleştirebiliriz.

Salgınla birlikte dijital dönüşümün önemini, hatta daha da mühimi bu teknolojilere hızla adapte olabildiğimizi gördük.

Üretimin bel kemiği olan KOBİ'lerin dijital dönüşümünü hızlandırmak üzere Model Fabrikalar kuruyor; teknoloji tedarikçilerine de çok çeşitli destekler sağlıyoruz" dedi.

" Ülkemizi çığır açıcı kritik teknolojilerde öncü ülkelerden biri yapmak istiyoruz"

Üretim öncesi ve sonrası süreçlerde, teknoloji kullanımının rekabet gücü ve verimliliğini doğrudan etkileyen en önemli unsurlar arasında yer aldığını bildiren Varank,"Buradan hareketle uluslararası işbirliklerinden de en iyi şekilde faydalanmaya çalışıyoruz. Dünya Ekonomik Forumu ile iş birliği halinde 4'üncü Sanayi Devrimi Merkezini ülkemize kazandırdık. Ülkemizi biyoteknoloji, kuantum hesaplama, hızlandırıcılar ve yeni nesil nükleer reaktörler gibi çığır açıcı kritik teknolojilerde öncü ülkelerden biri yapmak istiyoruz.

Kalkınmada insan kaynağının ve girişimciliğin üstlendiği dönüştürücü rolün fazlasıyla farkındayız. Bu noktada; tersine beyin göçünü teşvik eden politikalar uyguluyor, gençlerdeki teknoloji geliştirme farkındalığını erken yaşlarda ortaya çıkarmayı teşvik ediyor, ve

sanayide doktoralı istihdamını destekliyoruz. Erken aşama girişimlerin güçlenmelerini teminen, finansmana erişimlerini çeşitlendiren ve kolaylaştıran yeni mekanizmaları hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

"Kalkınma Ajanları 15,7 milyar liralık yatırım hacmi oluşturdu"

Türkiye'nin Ak Parti iktidarıyla kalkınma anlayışında önemli bir paradigma değişikliğine imza attığını söyleyen Bakan Varank,"Biz sadece görece geri kalmış bölgelere odaklanmadık. Ülkemizin her bölgesine yayılan ve yerelin potansiyelini harekete geçiren bütüncül bir anlayışla hareket ettik. Kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idareleriyle, şehirlerimizin kabiliyetlerini açığa çıkarıyoruz.

Yürüttüğümüz somut projeler ve işbirlikleri, her şehrin ve bölgenin kendine has yönleriyle kalkınmasına katkı sağlıyor.

Ajanslarımız; ar-ge, yenilikçilik, girişimcilik, turizm, kırsal kalkınma ve sosyal inovasyon gibi çok çeşitli alanlarda çalışmalar yürütüyor.

Kalkınma ajansları bugüne kadar 22 bin projeye cari fiyatlarla 9,2 milyar lira mali destek sağlayıp, 15,7 milyar liralık yatırım hacmi oluşturdu. Bu projeler; bulundukları ilin altyapısını, tedarikçi profilini, insan kaynağını ve hepsinden önemlisi ekonomik gücünü bir üst seviyeye taşıdı" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri: Mustafa Varank: Kalkınma ajansları bugüne kadar 22 bin projeye cari fiyatlarla 9,2 milyar lira mali destek sağlayıp, 15,7 milyar liralık yatırım...
Son dakika haberleri: Mustafa Varank: Kalkınma ajansları bugüne kadar 22 bin projeye cari fiyatlarla 9,2 milyar lira mali destek sağlayıp, 15,7 milyar liralık yatırım...
Son dakika haberleri: Mustafa Varank: Kalkınma ajansları bugüne kadar 22 bin projeye cari fiyatlarla 9,2 milyar lira mali destek sağlayıp, 15,7 milyar liralık yatırım...
Son dakika haberleri: Mustafa Varank: Kalkınma ajansları bugüne kadar 22 bin projeye cari fiyatlarla 9,2 milyar lira mali destek sağlayıp, 15,7 milyar liralık yatırım...

Mustafa Varank, Türkiye, Yatırım, Bakan, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Mustafa Varank: 'Kalkınma ajansları bugüne kadar 22 bin projeye cari fiyatlarla 9,2 milyar lira mali destek sağlayıp, 15,7 milyar liralık yatırım... - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi Taksici istediği yere götürmeyince taksiyi alıp kaçtı: Beni götürmedikleri için ben de kendimi götürdüm İçeriğin değeri 900 milyon TL! Acun Ilıcalı, Exxen için fiyat politikasını belirledi İstihdama dönüş ve ilave istihdam desteği için başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor: Aylık 1.324 TL verilecek Ünlü anketçiden bomba iddia! "Bahçeli koltuğu devredebilir" deyip isim bile verdi Dağıtım ve tedarik şirketlerinin keyfi harcamaları elektrik faturalarına eklenecek Dört kentimizde durum vahim! Yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90 seviyelerine yaklaştı Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş
Webo'ya destek veren Gülben Ergen, yıllar önceki gafı yüzünden tepki çekti Webo'ya destek veren Gülben Ergen, yıllar önceki gafı yüzünden tepki çekti         
12:17
Başakşehir maçındaki ırkçılık skandalı akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisini getirdi Başakşehir maçındaki ırkçılık skandalı akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisini getirdi         
11:54
Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak         
11:31
UEFA, PSG-Başakşehir maçının hakemi Coltescu'yla ilgili soruşturma başlattı UEFA, PSG-Başakşehir maçının hakemi Coltescu'yla ilgili soruşturma başlattı         
11:25
PSG - Başakşehir maçındaki ırkçılık olayı sonrası sahadan çıkmanın fitilini Kimpembe ateşledi PSG - Başakşehir maçındaki ırkçılık olayı sonrası sahadan çıkmanın fitilini Kimpembe ateşledi         
10:59
Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu         
10:37
E-ihale üzerinden satılacak! Bakanlık'tan vatandaşa uygun fiyata otomobil E-ihale üzerinden satılacak! Bakanlık'tan vatandaşa uygun fiyata otomobil         
10:01
İngiliz CEO şirketinin 1 milyar sterlinlik hissesini 74 personeline hediye etti İngiliz CEO şirketinin 1 milyar sterlinlik hissesini 74 personeline hediye etti         
09:58
Irkçı hakemin savunması pes dedirtti: Webo'ya hakaret etmedim, negru siyah adam demek Irkçı hakemin savunması pes dedirtti: Webo'ya hakaret etmedim, negru siyah adam demek         
09:53
Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti         
09:51
Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor         
09:31
Bu acının tarifi yok! Aynı aileden 4 kişi koronavirüsten öldü Bu acının tarifi yok! Aynı aileden 4 kişi koronavirüsten öldü         
09:11
Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı         
07:08
Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız         
20:32
Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor         
18:34
Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı         
15:05
Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı         
12:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 12:27:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Mustafa Varank: "Kalkınma ajansları bugüne kadar 22 bin projeye cari fiyatlarla 9,2 milyar lira mali destek sağlayıp, 15,7 milyar liralık yatırım... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei