Bakan Varank, Ordu'da - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Varank, Ordu'da

25.06.2022 14:20
Bakan Varank, Ordu'da

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ordu'nun Ünye ve Fatsa ilçelerindeki organize sanayi bölgelerinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ordu'nun Ünye ve Fatsa ilçelerindeki organize sanayi bölgelerinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Esnaf ve halkla da bir araya gelen Varank, fabrikaları ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya geldi. İlk olarak Ünye ilçesinde yapımı devam eden OSB sahasında incelemede bulunan Bakan Varank, yetkililerden bilgi aldı. Varank, incelemelerinin ardından ilçede esnaf ve halkla bir araya geldi. Burada çay içen Varank, halka dondurma ikramında bulundu. At ile gezen sünnet kıyafetli çocukla da karşılaşan Varank, zarf içinde harçlık verdi. Bakan Varank, sahilde aileleriyle gezen çocuklara da çeşitli hediyeler verdi. Kafede nişanlanan çiftle karşılaşan Varank, altın hediye ederek, 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu.Ünye'deki programının ardından Bakan Varank, kara yoluyla Fatsa ilçesine geldi. Varank, burada da alan büyütme çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi alarak, fabrika ziyaretlerinde bulundu.


YORUMLAR
500
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ordu'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ordu'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi 2 Bakanlık arasında Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı protokolü imzalandı 2 Bakanlık arasında Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı protokolü imzalandı
Kaynak: DHA

Mustafa Varank, Fatsa, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Varank, Ordu'da - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:17 Oğluna süt almak için evden çıkan adam, bir daha geri dönemedi
14:08 Kanser tedavisi gören milli judocu Nurdan Almalı yaşamını yitirdi
13:43 Pınar Gültekin'in katiline verilen haksız tahrik indiriminin gerekçeli kararı açıklandı: Katilin canavarca hisle hareket etmediği vurgulandı
13:38 Kalp krizi geçirdiği iddia edilen Erkan Petekkaya'dan videolu yalanlama geldi
13:35 İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri Hasan Kılıç kimdir? İşte hayat hikayesi
13:29 Kraliçe Elizabeth'in jokeyinin de katılacağı Gazi Koşusu'nun ödülü dudak uçuklattı
13:11 Antalya'da çıkan fırtınayla birlikte hortum oluştu! Metal sundurması yoldan geçen iki turiste çarptı
13:06 5 liranın üzerinde yazan yazıyı gören vatandaş ne yapacağını bilemedi
12:05 Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yaşananlar izleyenleri şaşırttı! Yarışmacı programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nu tanıyamadı
12:02 Erkan Petekkaya sevenlerini korkuttu! Çekim esnasında kalp krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 14:25:25. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Varank, Ordu'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement