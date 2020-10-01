Bakan Varank: "Organize Sanayi Bölgelerimiz, Eylül'ün ilk 25 gününde son 6 ayın elektrik tüketimi...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Organize Sanayi Bölgelerimiz, Eylül'ün ilk 25 gününde son 6 ayın elektrik tüketimi rekorunu kırdı" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferans yöntemiyle "OSBÜK" istişare toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Varank, Mayıs dönemine kıyasla çok daha pozitif ve güçlü bir görünüme sahip olduklarını bildirdi. Yılın ikinci çeyreğinin hem global Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi hem de Türkiye açısından gerçekten zorlu geçtiğini aktaran Bakan Varank, "Artan belirsizlik, durma noktasına gelen dış ticaret ve iç talepteki keskin düşüş, karşımıza yeni bir düzen getirdi. Altı çok kaygan bir zeminde dengede durmaya çalıştık ve Allah'a şükür bunu başardık. Gösterdiğimiz ekonomik mücadeleyle, bir çok ülkeden pozitif yönde ayrıştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde istihdam, finansman ve sosyal yardım alanlarında kritik adımlar attık. Sosyal Koruma Kalkanı alanındaki politikalarımızla 15 milyona yakın vatandaşımızın hayatına dokunduk. Kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği ve sosyal destek programlarıyla vatandaşlarımıza 33 milyar liraya yakın ödeme yaptık. Sizlerin de özverisiyle, sanayi üretimi sokağa çıkma kısıtlamaları varken dahi durmadı" ifadelerini kullandı.

"Organize Sanayi Bölgelerimiz, Eylül'ün ilk 25 gününde, son 6 ayın elektrik tüketimi rekorunu kırdı"

Uyguladıkları politikaların sonucu Haziran'dan itibaren ekonominin tekrar canlanmaya başladığını söyleyen Bakan Varank, şunları kaydetti:

"İmalat sanayinde siparişler, üretim, kapasite kullanım oranları ve ekonomik güven göstergeleri yükseldi. İşte daha bugün İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi açıklandı. Eylül ayında 52.8 değerini alan endeks, 4 aydır eşik değerin üzerinde bir performans gösteriyor. Bugünkü veride en dikkat çekici gelişmeyse, istihdam oluşturma hızının güçlenmesi oldu. Firmalar artan siparişler doğrultusunda Şubat 2018'den beri en yüksek oranda istihdam artışı gerçekleştirdi. Üretim 10 sektörün sekizinde artış gösterirken, en hızlı üretim artışı kimya, plastik ve kauçuk kategorisinde oldu. Tabii buna paralel bir biçimde sanayideki elektrik tüketimi de artış eğiliminde. Organize Sanayi Bölgelerimiz, Eylül'ün ilk 25 gününde son 6 ayın elektrik tüketimi rekorunu kırdı. Mart'a göre yüzde 7 daha fazla elektrik tüketiyorsunuz, bu üretimin izlediği seyir açısından çok anlamlı bir gösterge. Dolayısıyla üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, şimdiden güçlü bir büyümeye işaret ediyor. Ümit ediyorum ki bu performansı yılın son çeyreğinde de sürdürecek, 2021'e iyi bir başlangıç yapacağız."

"Ağustos'ta 911 yeni teşvik belgesi düzenledik"

Reel sektörün ilk 8 aydaki yatırım talebinin içinde bulunulan salgın koşullarına rağmen geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 30 daha fazla olduğunu anlatan Bakan Varank, "Ağustos'ta 911 yeni teşvik belgesi düzenledik. Sadece bu belgelerin yatırıma dönmesi sayesinde 18 milyar liranın üzerinde yatırım yapılacak ve 28 bin 400 vatandaşımıza yeni iş imkanları oluşacak" şeklinde konuştu.

"Gaziantep sanayicileri 15 milyar liraya yakın yatırım yaptılar, 45 bin vatandaşımıza doğrudan istihdam oluşturdular"

Son dönemde gerçekleştirdikleri toplu fabrika açılışlarına da değinen Bakan Varank, şöyle konuştu:

"1 ay kadar önce Gebze'de Makine İhtisas ve İMES OSB'de yer alan 40 fabrikanın açılışını gerçekleştirdik. Geçtiğimiz hafta sonu da Gaziantep'te, son dönemde faaliyete geçen 300 tesisinin resmi açılışını yaptık. Bu fabrikalar için Gaziantep sanayicileri 15 milyar liraya yakın yatırım yaptılar, 45 bin vatandaşımıza doğrudan istihdam oluşturdular. Ortada gerçekten muazzam bir emek var. Bu emeği takdir etmek, yatırım yapan sanayicilerimize moral vermek için bu törenler yapılıyor. Biz bunları yaparken, hiçbir üretimi, hiçbir katma değeri olmayan, heykel açmayı yatırım sanan muhalefet de boş durmadı. Anlamadan, dinlemeden çok afedersiniz cahilce hemen saldırıya geçti. Biz güya fabrika diye lokanta, eczane, market açmışız. 40-50 yıllık fabrikaları sıfırdan açıyor gibi göstermişiz. İddiaları neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Bir kere bu arkadaşlar; komple yeni yatırımla ilave yeni yatırım arasındaki ayrımı bile bilmiyorlar. Ayrıca firma açmak ile üretim tesisi açmanın aynı şey olduğunu düşünüyorlar. Bir firmanın birden fazla fabrikası olabileceğini kafaları almıyor. Sahada ne olup bittiğinden zerre haberleri yok. Hiçbir şey bilmiyorlar ama laf çok, ezber çok. Takip etmişsinizdir, ortaya atılan tüm iddiaları görüntülerle çürüttük, gerçekler hakkında da vatandaşımızı bilgilendirdik. Bu süreçte Antep sanayicisi de bütün odalarla beraber hakkını sonuna kadar korudu. 300 fabrika içinde bir tane firmanın ismi başka bir firma yerine yanlışlıkla yazılmış, onun da aslen ne olduğunu Gaziantepliler, OSB yönetimi zaten anlattı. Cehaletin bu kadarıyla uğraşmak gerçekten üzücü, bu arada geçen hafta Diyarbakır'a da günübirlik bir ziyaretim oldu. Bölgesel kalkınmayı destekleyen projelere imza atmanın yanında Lice'de terör sebebiyle yıllardır kapısına kilit vurulmuş bir fabrikayı yeniden ayağa kaldırdık. Bölgenin en büyük mermer fabrikalarından biri, 10 yıl sonra 35 milyon liralık yeni yatırımla tekrar üretime döndü. İnanın bundan daha sevindirici bir şey yok. Bakanlık olarak tüm gücümüzle yatırım yapanın, üretenin ve istihdama katkı sunanların yanında olmaya devam edeceğiz."

Bakanlıkça son 5 ayda önemli adımlar attıklarını hatırlatan Bakan Varank, "Salgın döneminin en kritik ihtiyaçlardan biri olan, yoğun bakım solunum cihazımızı rekor sürede seri üretim bandından indirdik. Hem ülkemize hem de zor durumdaki ülkelere nefes olduk. 60 yıllık hayalimiz olan Türkiye'nin Otomobili fabrikasının temellerini Gemlik'te attık. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programımızın, makine sektöründeki 10 projesine destek vermeye başladık. Dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezini ülkemize kazandırdık. Aşı ve ilaç geliştirme alanında yürüttüğümüz projeler sayesinde, takip eden değil, tüm dünyanın dikkatle izlediği ülkelerden biri olmayı başardık. Bu çalışmaların sanayi ve üretimle bağlantısını da kurduk. Ar-Ge'den ürüne dönüşümü ve ticarileşmeyi destekledik. Türk Standardları Enstitüsü kanalıyla güvenli üretim, güvenli hizmet, güvenli turizm ve okulum temiz belgeleri vermeye başladık. Bu başlıklarda şimdiye kadar bin 676 belge verdik. Yapısal reformlarımız da hız kesmedi. Yaptığımız düzenlemeyle, teşvik tarihimizde ilk defa, şehirlerimizin önemli bir talebi olan ilçe bazlı teşvik sistemini hayata geçiriyor olacağız. Böylece, aynı ilde bulunan ilçeler arasında, gelişmişlik farklılıklarını ortadan kaldıracak, oralara yatırım çekebilecek benzersiz bir adım attık. Bu işin mutfağında veri bazlı analizler var, bakanlığımız en ince detayına kadar hesaplamaları yaptı. Tüm il ve ilçelerimizin sosyo-ekonomik gelişmişlik endekslerini güncelledik. Yeni sistemle birlikte; illerin gelişmişlik endeksi daha düşük ilçelerinde yapılacak yatırımlar, bir alt bölge desteklerinden faydalanabilecek. Eğer bu yatırımlar, o ilçenin organize sanayi bölgelerinde yapılıyorsa, işte o zaman doğrudan 2 alt bölge teşviğinden yararlanabilecek. Böylece görece dezavantajlı ilçelere daha fazla yatırım gidebilecek. Dezavantajlı ilçeler, hem bulundukları ilin hem de komşu ilçelerin seviyelerine daha hızlı erişebilecek, istihdam artacak, yatırım artacak, ve ekonomik hayat canlanacak. Tabi yaptığımız reform sadece ilçe bazlı teşviklerle de sınırlı değil. Bölgesel yatırımları özendirecek önemli bir yeniliği daha uygulamaya aldık" şeklinde konuştu.

"Bilişim Vadisi, Albaraka Katılım ve Vakıf Katılım ortaklığında 100 milyon liralık bir Girişim Sermayesi Fonu kurduk"

Yoğun istihdam gerektiren yatırımlara esnek SGK işveren prim desteğini getirdiklerini dile getiren Bakan Varank, şunları aktardı:

"Emek yoğun yatırımlarda yatırımcıya vergi indirimi desteği yerine ilave SGK istihdam desteği talep etme hakkını da veriyoruz. Bu esnek teşvik metoduyla bölgesel ölçekte yoğun istihdam sağlayacak yatırımlara kolaylık sağlıyoruz. Yine sahadan gelen talepleri dikkate alarak, bölgesel teşvik kapsamında desteklenen yatırım konularına yenilerini ilave ettik. Rekabet gücümüzü ve çevreye duyarlı üretimi teşvik etmek üzere Ar-Ge ve çevre yatırımlarına sağladığımız finansman desteğinin üst limitini 1 milyon liradan 1.8 milyon liraya çıkardık. Genç girişimleri de unutmuyoruz. Bilişim Vadisi, Albaraka Katılım ve Vakıf Katılım ortaklığında 100 milyon liralık bir Girişim Sermayesi Fonu kurduk. Böylece erken aşama girişimlere destek sunmanın yanında, onlara ölçek kazandırma yolunda da kritik bir mekanizmayı harekete geçirdik. OSB yönetimleri olarak sizler de bu fona yatırım yapabilirsiniz. Potansiyel gördüğünüz şirketlerin hisselerini erken aşamalarda alıp, hem onun gelişmesine hem de ilerde kaydedeceği başarılara ortak olabilirsiniz. Keşfettiğiniz bu genç şirketleri, bölgenizdeki sanayicilerle ortak iş yapmaya da yönlendirebilirsiniz. Ben sözü daha fazla uzatmayacağım. OSBÜK bizim en önemli paydaşlarımızdan biri. Bakanlık olarak sizlerle yakın iletişimi çok önemsiyoruz. Karşılaştığınız sorunları çözmeye ve getirdiğiniz yapıcı önerileri hayata geçirmeye devam edeceğiz." - ANKARA