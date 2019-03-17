Son Dakika Haberleri: Bakan Varank, Organize Sanayi Bölgesi'nde İncelemelerde Bulundu

Bakan Varank, Organize Sanayi Bölgesi'nde İncelemelerde Bulundu

35 dakika önce

Bakan Varank, Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulunduSİİRT - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Varank, Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu

SİİRT - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.
Kentteki temaslarını sürdüren Bakan Varank, beraberinde Vali Ali Fuat Atik, AK Parti Milletvekili Osman Ören, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve diğer yetkililerle Siirt OSB'de faaliyet gösteren Fıstık İşleme Tesisi ile ambalaj ve matbaa fabrikasında bez çanta üreten bir fabrikayı gezdi.
Fıstık İşleme Tesisinde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Bakan Varank, daha sonra tesiste paketlenen fıstıkların yer aldığı standı ziyaret etti. Fıstık paketlerini inceleyen Varank, bunları basın mensuplarına tanıttı. Varank, daha sonra ambalaj ve matbaa fabrikasında üretilen bez çantaları inceleyerek İşletme sahibinden bilgi aldı. Bakan Varank, daha sonra Siirt'ten ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 07:34 Kaynak: İHA

Mustafa Varank, Siirt, Organize Sanayi Bölgesi, Genel
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